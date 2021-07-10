64 ثانية تمنح موليما لقب «المرحلة 14» من «تور دي فرانس»

كيون (رويترز)

فاز الهولندي باوكه موليما بالمرحلة 14 لسباق فرنسا للدراجات اليوم السبت، والتي امتدت لمسافة 183.7 كيلومتر من كاركاسون إلى كيون، ليحقق انتصاره الثاني بمرحلة في 11 مشاركة في السباق الشهير.

واحتل النمساوي باتريك كونراد المركز الثاني أمام الكولومبي سيرجيو هيجيتا، بعد عبورهما خط النهاية بفارق 64 ثانية عن موليما. وحافظ السلوفيني تادي بوجاتشر على صدارة الترتيب العام، بعد طقس حار في مرتفعات صعبة بجنوب غرب فرنسا.

وقال موليما: كنت أعلم أن لدي فرصة جيدة للاستمرار حتى النهاية، حافظت على سرعتي وعندما شاهدت تفوقي بفارق دقيقة عند قمة المرتفع الأخير، علمت أن الأمر انتهى. وشهد الترتيب العام تغييراً واحداً كبيراً، بعدما قفز الفرنسي جولام مارتن من المركز التاسع إلى الثاني، إذ كان في المجموعة التي هاجمت مبكراً.

ويتفوق بوجاتشر بأربع دقائق وأربع ثوانٍ على مارتن، فيما يأتي الكولومبي ريجوبرتو أوران ثالثاً متأخراً بخمس دقائق و18 ثانية عن حامل اللقب. ويشهد يوم الأحد مرحلة صعبة تمتد لمسافة 191.3 كيلومتر في الجبال في أندورا، حيث يصل السباق إلى أعلى نقطة في بورت دي إنفاليرا والتي ترتفع 2408 أمتار عن سطح البحر.