بارتي تنهي 41 عاماً من انتظار أستراليا للقب ويمبلدون

لندن (د ب أ)

توجت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم, بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى, بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6 3/ و6 /7 و6 /2 في المباراة النهائية اليوم السبت.

وباتت بارتي «25 عاماً» أول لاعبة أسترالية تتوج بلقب بطولة ويمبلدون منذ 41 عاماً.

وعادلت بارتي إنجاز ملهمتها إيفون جولاجونج كولي، التي فازت بلقب ويمبلدون مرتين في عامي 1971 و1980، بعدما احتاجت بارتي إلى ساعة واحدة و55 دقيقة للفوز على بليسكوفا المصنفة الـ13 للبطولة.

وأحرزت بارتي ثاني ألقابها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019، ورفعت اللاعبة الأسترالية رصيدها من الألقاب هذا العام إلى أربعة مقابل فوزها بـ12 لقباً على مدار مسيرتها.

وفشلت بليسكوفا في الفوز بأول لقب لها في الجراند سلام، علماً بأنها خسرت نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2016 على يد الألمانية أنجليلك كيربر.

ودخلت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً التاريخ الأسترالي من الباب الواسع، بعدما صارت أول أسترالية تفوز بلقب الفردي ببطولة ويمبلدون للتنس في 41 عاماً من فوز قدوتها إيفون جولاجونج التي كانت حصدت لقبها الثاني في ملاعب نادي عموم إنجلترا في 1980.