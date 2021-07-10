بوبان ينتقد مطالب فينجر بإقامة المونديال كل عامين

لندن (د ب أ)

سخر زفونيمير بوبان مدير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من رأي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، بأنه ينبغي إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال بوبان لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم السبت: يمكننا فقط أن نقدر فينجر على ما قدمه لكرة القدم.

وأضاف: لا يمكنه فهم أن تنفيذ هذا ببساطة غير ممكن، لا يمكن لكأس العالم أن يقام كل عامين لألف سبب.

وقال فينجر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية مع الاتحاد الدولي "فيفا"، في مقابلة مع مجلة "كيكر" هذا الأسبوع، إنه يود رؤية كأس العالم يقام كل عامين بدلاً من أربعة.

وبعد تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا لتقام هذا العام، أصبح متبقي فقط 16 شهراً حتى انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر.

وقال فينجر: إذا أردت تحسين جودة المباريات في العالم، يجب أن تفكر في هذا الأمر، لأن بالإضافة إلى الـ55 دولة الأوروبية في يويفا هناك 156 دولة أخرى.