«قاري» رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو يتوج أبطاله

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم، منافسات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، على أرض صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، مع تتويج أبطال فئات الحزام البنفسجي والبني والأسود للسيدات والرجال، التي نظّمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ومجلس دبي الرياضي، حيث استقطبت المنافسات على مدى يوميها منافسات واسعة من ألمع نجوم اللعبة على مستوى قارة آسيا والعالم.

وشهدت منافسات اليوم الثاني حضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد للجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وطارق عمر البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني، تمكنت أكاديمية «بالمز» الرياضية من حصد المرتبة الأولى برصيد 58600 نقطة، وحل فريق أكاديمية «كوماندو جروب» ثانياً برصيد 55400 نقطة، ولتكون المرتبة الثالثة من نصيب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 42200 نقطة.

وشهد اليوم الثاني من المنافسات تكريم اتحاد الجو جيتسو للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ممثلة في العميد خبير علي حسن المطوع ومجموعة من منتسبي الإدارة، وفريق العمل الذي اتخذ القرار الحكيم والشجاع للسيطرة على الحريق الذي نشب على ظهر إحدى الحاويات في ميناء جبل علي.

وأكّد محمد سالم الظاهري أن شباب وأبطال الدفاع المدني بدبي ساهموا بسرعة بديهتهم واستجابتهم في السيطرة على الموقف بكل جرأة وشجاعة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثبتين أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية والخبرة.

وأوضح أن تكريم هؤلاء الشجعان والإشادة بتضحياتهم من منبر هذه البطولة، الذي يجمع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، يهدف إلى تعريف العالم بأن الإمارات هي وطن الأمن والأمان وأبناءه يبذلون الغالي والنفيس لتحقيق عزته ورفعته في جميع المحافل.

وفي تعليقه على البطولة، قال الظاهري: تميزت هذه البطولة بروعة الأداء الذي غلب عليه طابع الندية والإثارة، وعكست التطور المستدام لجو جيتسو الإمارات الذي أصبح يمثل نموذجاً يحتذى ومدعاة للفخر والاعتزاز.

وأضاف أن مثل هذه البطولات القوية تشكّل حافزاً مهماً للاعبين لتكثيف استعداداتهم ومضاعفة جهودهم في التدريبات للتحضير والإعداد للبطولة، وخصوصاً أننا مقبلون على استضافة الحدث الأهم على ساحة الجو جيتسو العالمية في نوفمبر المقبل، ممثلاً في النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

ونوّه بجهود الأندية والأكاديميات والأجهزة الفنية المشاركة في البطولة، خصوصاً أنها تواكب كل جديد متعلق بهذه الرياضة للارتقاء بها وتطويرها، وهو ما تجلى في ارتفاع جودة أداء اللاعبين المشاركين وكفاءتهم على البساط وإتقانهم لحركات وتقنيات جديدة نالت استحسان الجميع، فضلاً عن بروز مواهب جديدة وواعدة سيكون لها شأن كبير في المستقبل.

كما أشاد بجهود الفرق التحكيمية للبطولة، والجوانب التنظيمية الاحترافية بشكل عام والذي أدى لظهورها بهذا المستوى المتميز. وتوجه الظاهري بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي ورابطة أبوظبي للمحترفين والشركاء الإستراتيجيين على هذا التنظيم المشرف ومواكبة رؤية الاتحاد في نشر اللعبة وتطويرها.

من جانبه، ثمّن العميد خبير علي حسن المطوع المبادرة الكريمة التي قام بها اتحاد الإمارات للجو جيتسو، منوهاً إلى دوره الرائد على صعيد نشر هذه الرياضة والارتقاء بها، وقال: مثل هذه المبادرات ليست بغريبة على اتحاد الجو جيتسو الذي نعتبره شريكاً في تحقيق المصلحة الوطنية.

وتميّزت منافسات اليوم الثاني والختامي للبطولة بنزالاتٍ حماسية بين محترفي الحزام البنفسجي، والبني، والأسود من السيدات والرجال من مختلف فئات الوزن، وتمّكن الإماراتي راشد النقبي صاحب الحزام البني من أكاديمية A.F.N.T من الفوز بالميدالية الذهبية عن فئة الأساتذة 2، متفوقاً على نظيره الآذري أياز سليمانوف بعد نزال مثير.

وقال عقب تتويجه: إن المشاركة في هذه البطولة القارية المهمة تمثل أولوية لنا؛ كونها تعزز التصنيف الدولي للاعبين من جهة، وتكثيف استعداداتنا ورفع جاهزيتنا للبطولات المقبلة.

بدوره، قال لاعب نادي الوصل الفرنسي سفيان دغداغ حامل الحزام البنفسجي الذي توّج بالميدالية الذهبية عن فئة الكبار وزن 120 كجم: إن شعور الوقوف على منصة التتويج في مثل هذه البطولة يمثل حلماً لكل لاعب محترف.