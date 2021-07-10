ديفيد شوماخر على خطى العائلة

برلين (د ب أ)

يريد ديفيد شوماخر أن يسير على نفس خطى عائلته والدخول في سباقات فورمولا1، وقال في مقابلة تليفزيونية" اليوم السبت، أن رغبته هي المشاركة في سباقات فورومولا1. وأضاف: سأقول أنه من معدل 1 إلى 10، ربما 100، الحلم دائماً موجود وسيظل موجوداً.

وأكد: أبذل كل ما في وسعي لأتمكن من تحقيق هذا، وأتمنى أن أحقق النجاح. وسيكون شوماخر «19 عاماً» رابع شخص في عائلته في فورمولا1، بعد والده رالف «الذي لعب في الفترة من 1997 إلى 2007» وعمه مايكل الذي شارك نجله، ميك للمرة الأول هذا العام.

وحقق ديفيد شوماخر مؤخراً أول فوز له في سلسلة سباقات فورمولا 3 في النمسا. وقال: بالتأكيد هذا خفف شيئا بداخلي، الضغوط انخفضت، وأشعر أنني أفضل، وأكد: لا يمكنك أن تنسى الانتصار.