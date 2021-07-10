«التراثي الصيفي» للهجن.. مشاركة واسعة ونتائج مميزة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد سباقات الهجن صباح اليوم على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي تحديات السباق التراثي الصيفي لأبناء الدولة، والذي شهد مشاركة واسعة للشباب من مختلف إمارات الدولة، ومنافسة ساخنة.

وجاء تنظيم السباق على مدار 10 أشواط ومسافة 2 كلم في مشهد تراثي يحاكي السباقات، التي كانت تقام في الماضي، ويعتبر ميدان الوثبة أعرق ميادين الهجن، إذ احتضن سباقات الهجن منذ عام 1980 مع الختامي الأبرز على الساحة الخليجية ختامي الوثبة.

وجاءت نتائج السباقات كالتالي: الشوط الأول، فاز «مياس» لسلطان محمد شاهين العواني بزمن قدره 3:16:60 دقيقة، وفاز بالشوط الثاني «جلاد» لسالم حمدان نوح البلوشي بتوقيت قدره 3:16:80، الشوط الثالث «مغرد» لسعيد راشد سعيد الخاطري بتوقيت قدره 3:13:40، والشوط الرابع «دبي» لأحمد مطر عبدالله الفلاسي بتوقيت قدره 3:15:70.

وفاز بالشوط الخامس «الطاغي» لعبدالله سيف غويث الكتبي بزمن قدره 3:12:93 دقيقة، والشوط السادس «هجام» لسعود محمد حمد الأحبابي بزمن قدره 3:16:56، الشوط السابع «دوفواد» لعتيق سيف عتيق ضاحي بتوقيت قدره 3:14:15، الشوط الثامن «بطاش» لسالم حمد سليم العامري بزمن قدره 3:18:94، الشوط التاسع «الذيب» لناصر أحمد نخيرة المحرمي بتوقيت قدره 3:11:02، وفي آخر أشواط السباق التراثي كان الموعد مع «شاهين» بقيادة زايد علي عبيد الراشدي والذي وصل في المركز الأول بعد أن قطع مراحل السباق بزمن قدره 3:14:63 دقيقة.