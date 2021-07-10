أزمة إنجليزية والسبب فودين!





لندن (د ب أ)

غاب اللاعب فيل فودين اليوم السبت، عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في ختام استعدادات الفريق لخوض المباراة المقررة أمام نظيره الإيطالي غداً الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن في نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

كان فودين «21 عاماً» لاعب مانشستر سيتي، الغائب الوحيد عن مران المنتخب الإنجليزي الذي يدربه جاريث ساوثجيت، وذلك بسبب إصابة طفيفة، حسب ما ذكره الاتحاد الإنجليزي.

ولم يتم الكشف عما إذا كانت هناك شكوك حول مشاركة فودين في مباراة الغد، التي يسعى من خلالها المنتخب الإنجليزي للتتويج بأول لقب له، منذ فوزه بكأس العالم 1966.

ويعد فودين واحداً من أبرز لاعبي إنجلترا في المومس الحالي، حيث قدم مع فريقه مانشستر سيتي موسماً جيداً وشارك بشكل أساسي في تحقيق البطولات، وهو ما جعله أحد الأوراق المهمة لمدربه جاريث ساوثجيت، الذي يعتبره فقدانه في المباراة النهائية خسارة فادحة، ويخلق له أزمة قبل ساعات من اللقاء المرتقب.

ويأتي ذلك رغم حالة التفاؤل بتعافي فودين ولحاقه باللقاء.