ديوكوفيتش على بعد خطوة من حصد «كل شيء»!

لندن (أ ف ب)

سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، على بعد انتصار واحد من معادلة رقم الأسطورتين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، اللذين يتساويان في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الجراند سلام للتنس، وذلك عندما يواجه الإيطالي ماتيو بيريتيني في نهائي بطولة ويمبلدون الأحد.

وسيتساوى ديوكوفيتش «34 عاماً» في عدد الألقاب مع فيدرر ونادال «20 لكل منهما»، في حال قدر له التتويج بالبطولة الإنجليزية للمرة السادسة في مسيرته، علماً بأنه يخوض النهائي السابع في نادي عموم إنجلترا، والثلاثين في مختلف البطولات الكبرى.

وحده فيدرر خاض عدداً أكبر من المباريات النهائية، لكنه يكبر ديوكوفيتش بخمس سنوات. وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون هذا العام، في حين خرج فيدرر من الدور ربع النهائي. وقال ديوكوفيتش عن إمكانية تحقيق لقبه السادس في ويمبلدون: سيعني لي الأمر كثيراً، أنا هنا من أجل ذلك، ولهذا السبب أنا أمارس اللعبة.

وكان ديوكوفيتش استهل مطلع العام الحالي بإحراز بطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة «رقم قياسي»، قبل أن يتوج بطلاً لرولان جاروس الفرنسية للمرة الثانية متخطياً سيد الملاعب الترابية نادال في نصف النهائي.

وأضاف ديوكوفيتش: كنت أتصور نفسي في وضعية للمنافسة على لقب كبير قبل مجيئي إلى لندن، أما الآن فأنا في وضعية جيدة لتحقيق ذلك، كل شيء يجوز في المباراة النهائية، وبطبيعة الحال الخبرة تقف إلى جانبي.

وتابع: لقد عشت كل الأوضاع الممكنة كلاعب كرة مضرب، أدرك نقاط قوتي، واعلم ما هي قدراتي وأنا اعتمد عليها، بطبيعة الحال، هي ليست ضمانة دائمة للخروج من الأوقات الصعبة خلال المباريات، لكني على الأقل أعلم ما يتعين علي القيام به من اجل ذلك.

أما بيريتيني فبات أول إيطالي يبلغ المباراة النهائية في ويمبلدون وفي حال قدر له التتويج في العاصمة البريطانية، سيصبح أيضا أول إيطالي يحرز لقباً كبيراً منذ مواطنه أدريانو باناتا بطل رولان جاروس عام 1976، علماً أن الأخير هو الإيطالي الوحيد المتوج حتى الآن بأحد ألقاب الجراند سلام.

كما بات بيريتيني أول لاعب من بلاده يصل إلى نصف نهائي البطولة الإنكليزية منذ نيكولا بييترانجيلي عام 1960.لم يصدق بيريتيني الإنجاز الذي حققه وقال بعد مباراته في نصف النهائي ضد البولندي هوبرت هوركاش: لا املك الكلمات حقًا... أريد بضع ساعات لاستيعاب ما حصل... لا اعتقد أنني حلمت بهذا أبدًا لان الحلم كان كبيرًا للتفكير به«. وتابع»هذا أفضل يوم في مسيرتي وآمل أن يكون الأحد أفضل».

وأضاف بيريتيني»ستكون الأجواء رائعة، أول نهائي لي في ويمبلدون، مجرد التفكير بهذا الأمر هو جنوني«. والتقى بيريتيني وديوكوفيتش مرتين خلال مسيرتهما، وتفوق الصربي في المرتين، آخرهما في ربع نهائي رولان غاروس الشهر الماضي.

وكانت افضل نتيجة حققها بيريتيني في بطولات الجراند سلام بلوغه الدور نصف النهائي في بطولة فلاشينج ميدوز عام 2019 قبل أن يخسر أمام نادال.

وكان بيريتيني استعد لبطولة ويمبلدون من خلال التتويج بدورة كوينز اللندنية وهو لم يخسر في آخر 11 مباراة تواليا على الملاعب العشبية. ويقول»المهمة لم تنجز بعد، أما وقد بلغت هذه المرحلة، فأنا أريد إحراز الكأس"، لكن المشكلة بان ديوكوفيتش يريدها أيضا.