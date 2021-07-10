الشارقة يواجه بني ياس بدلاً من الاتحاد السعودي

علي معالي (الشارقة)

تم إلغاء المباراة التي كانت مقررة لفريق الشارقة ضد فريق اتحاد جدة السعودي، التي كان مقرراً لها يوم 24 من الشهر الجاري، وكانت تلك المباراة في حال إقامتها ستكون المباراة الأولى للبرازيلي إيجور كورنادو مع فريقه الجديد الاتحاد ضد فريقه السابق الشارقة، وتم استبدال هذه المباراة بلقاء ودي آخر مع بني ياس يوم 18 من الشهر الجاري في خورفكان، حيث يقيم «الملك» معسكراً تدريبياً.

وهذه المباراة ستكون الأولى للملك في فترة الإعداد الأولى التي تنتهي قبل عيد الأضحى، وهناك عدة مخاطبات لأندية أخرى لإقامة مباريات ودية، ولم يتم الرد حتى الآن على أن تكون هذه المباريات في المرحلة الثانية من الإعداد بعد العيد.

واختار عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة 28 لاعباً للمعسكر الأول في مدينة خورفكان استعداداً للموسم الجديد وهم: شاهين عبدالرحمن، عادل الحوسني، عبدالله غانم، محمد عبد الباسط، سالم سلطان، خالد الظنحاني، خالد باوزير، شوكوروف، كايو لوكاس، سيف راشد، الحسن صالح، علي الظنحاني، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، حمد جاسم، درويش محمد، عبدالعزيز الكعبي، مايد محسن، حمود حويج، ماجد راشد، أحمد الهاشمي، خليل خميس، عبدالله كاظم، كايو روزا، جوستافو أليكس، خليفة سمبيج، عبدالله الحمادي وضاري فهد.

وانضمام شاهين عبد الرحمن لمعسكر الفريق هو الأول له، حيث حصل قائد «الملك» على راحة خلال الأسبوع الأول من المعسكر نظراً لتواجده في فترات سابقة بصفوف المنتخب الوطني، وبالتالي لم يحصل على الراحة مثل بقية زملائه، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة العنبري إلى منح شاهين فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة المناسبة قبل الانخراط اليوم في تدريباته استعداداً للموسم الجديد.

من جهة أخرى، تكثف شركة الشارقة لكرة القدم المفاوضات لإتمام التعاقد مع بديل لكل من ويلتون سواريز في خط الهجوم، وإيجور في خط الوسط «مركز صانع الألعاب»، حيث كان انتقال الساحر البرازيلي مفاجئاً لإدارة الشركة، خاصة وأن النادي لم يفتح مزاداً لبيع إيجور بدليل أن نادياً واحداً فقط هو الذي دخل على خط التفاوض وهو الاتحاد السعودي، وأنه يبدو أنه كان هناك تفاوض مع اللاعب قبل الوصول إلى الشارقة لبدء معسكر الإعداد.