«فلامينجو» يحرز لقب «جامب أند فريز» للتزلج

دبي (الاتحاد)

توج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي فريق «ألتيميت فلامينجو» بلقب بطولة ريد بول «جامب أند فريز» العالمية في قاعة «سكي دبي» بمول الإمارات، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

تمت مراسم التتويج بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وشارك 62 لاعباً ضمن 21 فريقاً في منافسات البطولة التي أقيمت للمرة الأولى داخل قاعة مغلقة، وقدم المشاركون أداءً رائعاً وعروضاً شيقة وممتعة من التزلج على الجليد والقفز في حوض من المياه المتجمدة في درجة حرارة 4 تحت الصفر وسط ثلوج قاعة سكي دبي مستخدمين كافة وسائل المرح والترفيه للفوز بأعلى درجات التقييم من لجنة التحكيم، وتخللت البطولة عروض من اللعب بالنار والموسيقي الحية.