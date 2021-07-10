«ميوسكو» تضيء حلبة ياس حتى 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة ميوسكو لايتينج عن تمديد الشراكة طويلة الأمد التي تجمع الطرفين.

وتزود ميوسكو خدمات الإضاءة لمسار حلبة مرسى ياس منذ عام 2009، وبتمديد اتفاقية الشراكة تواصل توفير خدماتها الرائدة لغاية ديسمبر 2023، لتواصل ميوسكو إنارة الحلبة بتصميمها الجديد الذي يتم تنفيذه خلال موسم الصيف.

وتتولى ميوسكو مسؤولية توفير الأنوار الكاشفة على مسار سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي ومسار الدراج، بالإضافة إلى منطقة ياس كارت زون، والتي تم تطويرها عمليات الإضاءة فيها مؤخراً عن طريق تزويدها بنظام تحكم ميوسكو الكلي بالأنوار.

ولعبت الشركة التي يقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية دوراً رئيسياً في دعم الأعمال التشغيلية على حلبة مرسى ياس على مدار 12 عاماً، وخاصةً فيما يتعلق بإبراز الحدث الرئيسي والأهم على الحلبة عند استضافتها فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، والذي يعد السباق الوحيد على روزنامة بطولة العالم للفورمولا-1، الذي تنطلق منافساته مع الإضاءة الطبيعية، وتتواصل ما بعد غروب الشمس تحت الأنوار الكاشفة.

وبهذه المناسبة، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: إننا سعداء بتمديد الشراكة التي تجمعنا مع ميوسكو، التي كانت على مدار السنوات السابقة شريكاً مهماً لحلبة مرسى ياس، وتتمتع ميوسكو بخبرة واسعة في مجال اختصاصها، ونحن على ثقة تامة بقدرتها على مواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير، وتوفير أعلى معايير الجودة والأداء الثابت في جميع الخطوات.

وأضاف: تؤكد العلاقة الطويلة التي تجمع الطرفين على عمق الثقة المتبادلة، وبالطبع فإننا سعداء بتمديد هذه الشراكة، ونتطلع سوية لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة ضمن هذا المجال الذي يشهد تطوراً تقنياً مستمراً.