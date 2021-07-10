رئيس وزراء قيرغيزستان: الإمارات نموذج «ملهم» لتمكين أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أكد أولوقبيك ماريبوف رئيس وزراء قيرغيزستان أن الإمارات نموذج ملهم لتمكين أصحاب الهمم، في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين لتصبح رائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة «بشكيك» مع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ضمن جولات الأخير لدول وسط القارة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام بلاده بدعم أصحاب الهمم والحركة البارالمبية، مرحباً بابن الإمارات، وخصوصاً أن زيارة العصيمي تعتبر أول زيارة لمنظمة دولية تُعنى بشؤون الحركة البارالمبية.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعلاقة بين الإمارات وقيرغيزستان في جميع المجالات، متطلعاً لمشاهدة أبطال من قيرغيزستان على منصات التتويج في الألعاب الآسيوية والبارالمبية. كما التقى بلبك تلوبيك عمدة مدينة بشكيك العصيمي، مثمناً هذه الزيارة التي تدعم الحركة البارالمبية الوطنية، متطلعاً إلى أن تحقق جميع أهدافها المنشودة وفق النهج المرسوم.

وشملت زيارة العصيمي لقيرغيزستان مراكز تدريب الجودو لذوي الإعاقة البصرية، ومدارس اكتشاف المواهب، ومنتخب رفعات القوة الذي شارك مؤخراً في دولية فزاع - كأس العالم دبي 2021، فيما عقد اجتماعاً مع عيساكوف بكيت رئيس اللجنة البارالمبية القيرغيزية، بحضور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

كما زار رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية طاجيكستان، حيث التقى تاج الدين جورا ذودا وزير السياحة والرياضة العصيمي وأيضاً دلشود ناظروف النائب الأول لوزير الرياضة وصاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لبلاده في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، والذي أكد سعيه الحثيث لدمج رياضيي أصحاب الهمم في 125 مركزاً لتطويرهم ودفع عجلة الحركة البارالمبية الوطنية إلى الأمام، وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

كما التقى العصيمي، محسن ذورا غفور محسن نائب وزير الصحة رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، فيما عقد اجتماعاً مع برويز بوبوشريبوف رئيس اللجنة البارالمبية الطاجيكية والذي ناقش أهم التحديات التي تواجه اللجنة، وخصوصاً خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم؛ من أجل عودة رياضة أصحاب الهمم إلى الواجهة، حتى يحقق كل منتسب لها طموحاته المطلوبة وفق الاستراتيجية الموضوعة من اللجنة الوطنية.