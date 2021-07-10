إعجاب أنشيلوتي سر تفاؤل يوفيتش

أنور إبراهيم (القاهرة)

عاد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش (23 عاماً) إلى ناديه الإسباني ريال مدريد، بعد أن انتهت إعارته لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي استمرت 6 أشهر، وانضم إلى التدريبات الجماعية للفريق الملكي استعداداً للموسم الجديد 21/2022، وترك انطباعاً جيداً خلال الحصص التدريبية التي التي شارك فيها.

ولم ينجح لوكا يوفيتش في أن يحجز لنفسه مكاناً في التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد خلال العامين السابقين، ورغم ذلك يأمل أن يقنع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد بمنحه فرصة للعب، ولا يرغب يوفيتش في مغادرة مدريد، ويتمنى البقاء لإثبات جدارته باللعب في الموسم الجديد، رغم أنه لم يشارك أساسياً إلا نادراً منذ مجيئه من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل عامين، بسبب التألق اللافت للفرنسي كريم بنزيمة.

ولعب يوفيتش 4 مباريات فقط كأساسي، من 17 مباراة شارك فيها في الدوري الإسباني، في أول مواسمه، وقلّ هذا العدد في النصف الأول من الموسم الماضي إلى أن تمت إعارته في شهر يناير الماضي، إلى ناديه السابق ولكنه لم يكن مقنعاً أيضاً، إذ لم يسجل سوى 4 أهداف فقط في الفترة التي قضاها هناك.

وذكر موقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية أن سر تفاؤل لوكا يوفيتش بالحصول على فرصة مع الريال في الموسم الجديد، يرجع إلى أن أنشيلوتي معجب بأدائه منذ أن كان مدرباً لنادي نابولي الإيطالي موسم 2018-2019، وكان ينوي وقتها الحصول على خدماته، إلى جانب أن هذا المهاجم مصمم على البقاء ويرفض الاستمرار في عقود الإعارة، وينشد الاستقرار.

وكان يوفيتش وقع للريال مقابل 70 مليون يورو حصل عليها ناديه السابق، ويعتبر أحد اللاعبين الذين تم وضعهم على قائمة البيع النهائي في مدريد، إذا ما تلقى النادي الملكي عرضاً جيداً بشأنه، ويتبقى من عقد يوفيتش مع الريال 4 سنوات.

وقال الموقع: إنه يتعين على هذا المهاجم الصربي أن يقاتل من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب، وأن يحاول فرض نفسه على اختيارات أنشيلوتي، أما إذا نجح الريال في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي أوالنرويجي إيرلينج هالاند هذا الصيف، فإن الطريق سيكون مغلقاً تماماً أمام يوفيتش في العاصمة الإسبانية.