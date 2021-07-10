«أم الألعاب» في انتظار انتخاب المجلس الجديد غداً

مراد المصري (دبي)

تُعقد غداً «الأحد» في دبي الجمعية العمومية لانتخابات المجلس الجديد لاتحاد ألعاب القوى للدورة الجديدة 2021- 2024، والتي تشهد تغيير مجلس الإدارة بالكامل في ضوء إيقاف جميع أعضاء المجلس السابق حتى عام 2028، بحسب تعليمات النظام الأساسي الجديد.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من: محمد عبدالله المر من نادي خورفكان، ومحمد بن حميدان الزعابي من نادي الجزيرة الحمراء، وخليفة سالم الشامسي من النادي العربي.

فيما يتنافس 9 أشخاص على العضوية بحيث يجب فوز 6 من بينهم، وهم: ناصر عاشور (نادي الشارقة)، إبراهيم السكار (نادي مسافي)، فيصل الخميري (نادي مصفوت)، عادل درويش (نادي الوصل)، سعد المهري (شباب الأهلي)، سعيد الماس (نادي الإمارات)، فهد عبدالله الرمس، على غزوان (نادي حتا)، وسهيل الكعبي (نادي مليحة).

وستكون أحلام حسن سالم من نادي الحمرية المرشح الوحيد لفئة المرأة، وراشد ناصر آل علي من نادي العربي المرشح الوحيد لفئة الشباب الجديدة لمن هم بين 21 - 35 عاماً، حيث يتوقع أن يتم تزكيتهما مباشرة للمنصب.

ويشرف على الانتخابات لجنة مستقلة تضم أسماء من ذوي الخبرة والكفاءة على إدارة العملية بنجاح، حيث سبق أن أشرفت اللجنة على عملية إعلان القائمة والتدقيق عليها. يذكر أنه يحق لـ 21 نادياً عاملاً التصويت في الانتخابات.