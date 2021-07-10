«الجودو» يتسلم برنامج التدريبات في الأولمبياد

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم اتحاد المصارعة والجودو، أمس الأول، برنامج تدريبات المنتخبات الوطنية للجودو المشاركة، في أولمبياد طوكيو، الذي تنطلق منافساته 23 يوليو الحالي وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قرعة منافسات الجودو لمنتخبات 129 دولة تشارك في الأولمبياد، يمثلها 391، من بينهم 199 لاعباً و192 لاعبة، بجانب 6 لاعبين يمثلون فريق اللاجئين للجودو.

وتقام تدريبات منتخبنا وبقية المنتخبات المشاركة بصالة كودوكان الأولمبية للجودو، خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليو الحالي، وتحدد موعدها من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء بتوقيت طوكيو، ثم يتقلص موعدها خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو لتكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو: منتخبنا للجودو يواصل تدريباته المكثفة في مولدوفا استعداداً لأولمبياد طوكيو بمشاركة الثنائي فيكتور سكرتوف، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وإيفان رومارنكو في وزن تحت 100 كجم، وبإشراف المدرب المالديفي باكال فياسيسلاف، وتتواصل التدريبات حتى موعد السفر إلى طوكيو يوم السبت المقبل 17 يوليو الجاري، وقد اكتملت استعداداتهما الفنية والبدنية والمعنوية، ونأمل تحقيق الطموحات المرجوة.

وأضاف: تشارك 11 دولة عربية من بين 129 دولة تنافس في الجودو، هي بجانب الإمارات، مصر، السعودية، الأردن، قطر، الجزائر، لبنان، المغرب، تونس، فلسطين، والسودان الذي يشارك للمرة الأولى بلاعب واحد في منافسات وزن تحت 73 كجم.

يذكر أن أولمبياد طوكيو يشهد إقامة البطولة المختلطة لمنتخبات الجودو التي تتنافس للفوز بـ 14 ميدالية ذهبية لمختلف الأوزان للجنسين.