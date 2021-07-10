خوانكا يعيد «التانجو» إلى «الزعيم» بعد غياب 9 سنوات

مراد المصري (دبي)

سيكون كريستيان خوانكا أول لاعب أرجنتيني في صفوف نادي العين منذ نحو 9 سنوات، وذلك بعدما وافق نادي الشباب السعودي على إعارته لمدة موسم واحد هذا الصيف ليتواجد في صفوف «الزعيم».

ويعتبر الحضور الأرجنتيني في صفوف العين نادراً، مقارنة بجنسيات أخرى مثل البرازيلية، وحتى على صعيد المدربين، حيث لم يسبق أن قاد الفريق مدرب أرجنتيني في عصر الاحتراف، لكن التواجد الأرجنتيني كان دائماً بارزاً، ولعل أبرز اسمين يخطران بالبال مباشرة هما: إجناسيو سكوكو وخوسيه ساند.

ولم يرتدِ أي لاعب من «التانجو» قميص العين منذ رحيل إجناسيو سكوكو عن الفريق في عام 2012، وذلك بعدما ترك انطباعاً لافتاً رغم تواجده لموسم واحد فقط.

وسبق سكوكو تواجد الهداف خوسيه ساند الذي حفر اسمه في قلوب «الأمة العيناوية» بين عامي 2009 و2011، وهو الذي سجل 31 هدفاً في 30 مباراة خاضها بالدوري وكان له حضور بارز، بتسجيل 44 هدفاً في مختلف البطولات.