«الوادي» يتصدر ترشيحات كأس الوثبة في رومانيا غداً

رومانيا (الاتحاد)

يستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر غدٍ «الأحد» فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع إستراتيجية مهرجان الخيول العربية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وينظم السباق مضمار بليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، إلى جانب خيول مولدة في بولندا لملاك من رومانيا.

وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوي المشاركين، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5.000 يورو، وهو الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، بإشراف وقيادة إيفان ايفانوف، والذي سيكون الرقم الصعب، وينافس بقوة «زارا» لدوشيتا كوزمين فالنتين، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين أتانسوف، و«ألادورا» لفلورين سوتا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة أوكتافيان ساندو.

ويدفع المالك والمدرب فيوريل دابيجا، الذي يرأس الاتحاد الروماني للخيول العربية بكل من «زوراب»، بقيادة دانييل لوباسكو، و«أوسيفا» بقيادة سيزابولكس بوجولي، فيما سيكون خصما عنيداً «ولالا» لماريا كندا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة لويجي توبران.