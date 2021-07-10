قبل خوض نهائي «يورو 2020».. «الآزوري» يتفوق على «الأسود»

معتز الشامي (دبي)

ساعات قليلة وتنطلق صافرة مباراة نهائي بطولة «يورو2020» بين إيطاليا وإنجلترا، في مباراة تجمع بين المنتخبين الأقوى في البطولة، التي شهدت مفاجآت مدوية، أبرزها خروج فرنسا بطل العالم، وألمانيا المرشح الأبرز للقب.

وكشفت الأرقام الرسمية للبطولة، عن مفاجأة غير متوقعة، حيث تفوق طرفا النهائي، إنجلترا وإيطاليا على باقي المنتخبات كأفضل منتخبين من حيث الأداء الإجمالي العام، بحصول منتخب إنجلترا على 328 نقطة وإيطاليا على 323 نقطة، وفق موقع «إنستات» العالمي المتخصص في الإحصائيات الفنية.

كما تفوق المنتخب الإيطالي في الأهداف، مسجلاً 12 هدفاً من 51 فرصة للتهديف طوال مشوار البطولة، مقابل 10 أهداف مسجلة لإنجلترا من 36 فرصة للتسجيل فقط، ما يثبت قوة الأداء الهجومي الإيطالي وفاعليته مقارنة بالهجوم الإنجليزي، والمفاجأة أن إسبانيا المنتخب الأكثر صناعة فرص للتهديف بـ62 فرصة وسجل 13 هدفاً.

وشهدت الركلات الركنية تفوقاً للمنتخب الإيطالي الذي حصل خلال مشواره بالبطولة على 28 ركنية مقابل 24 لإنجلترا، ووقع «الآزوري» في 24 حالة تسلل بالبطولة، بينما كان المنتخب الإنجليزي أكثر ذكاء في التعامل مع التسلل الذي وقع فيه 14 مرة فقط طوال البطولة.

أما أرقام الأداء الهجومي فكشفت عن قوة كبيرة في إنهاء الهجمات الإيطالية عبر 98 تسديدة منها 33 على المرمى، بينما سدد المنتخب الإنجليزي 54 تسديدة، منها 26 على المرمى.

أما المفاجأة فتشير إلى أن أكثر منتخبات «يورو 2020» تسديداً بالبطولة هو «الماتادور» بـ108 تسديدات، منها 46 على المرمى.

وتفوق المنتخب الإيطالي في التمرير بـ3525 تمريرة في البطولة وبدقة بلغت 88%، بينما مرر المنتخب الإنجليزي 3505 تمريرات، بدقة بلغت 89%، وتفوق المنتخب الإيطالي في التمريرات المفتاحية وبلغت 78 تمريرة، منها 32 تمريرة مفتاحية دقيقة، مقابل 49 لإنجلترا منها 23 تمريرة مفتاحية دقيقة، ما يثبت خطورة وتأثير سيطرة «الآزوري» هجومياً.

وكانت العرضيات هي السلاح الأخطر للمنتخب الإنجليزي، بواقع 47 عرضية وبنسبة دقة 19%، بينما أرسل جناحا المنتخب الإيطالي 39 عرضية بنسبة دقة 28%، بينما تفوق المنتخب الإيطالي في دخول «التحديات» أو الكرات المشتركة، بـ832 تحدياً، بلغت نسبة نجاح لاعبي إيطاليا فيها 45%، مقابل 823 لإنجلترا بنسبة نجاح بلغت 51%. إحصائيات الكرات الضائعة كشفت عن إضاعة «الآزوري» للكرة 399 مرة، منها 88 مرة بنصف ملعبه، بينما استعاد المنتخب الكرة 293 مرة، منها 72 بنصف ملعب المنافس، مقابل 349 كرة ضائعة من إنجلترا، منها 80 بنصف ملعبه، واستعاد الكرة 260 مرة، منها 57 مرة بنصف ملعب المنافس.

فيما كان متوسط نسبة الاستحواذ لمنتخب إنجلترا 54% مقابل 51% لمنتخب إيطاليا، وضغط المنتخب الإنجليزي 54 مرة على حامل الكرة، مقابل 63 مرة لصالح إيطاليا، الذي تفوق أيضاً في «الكاونترأتاك» أو الهجمات المرتدة بـ76 هجمة، مقابل 52 لمنتخب إنجلترا.