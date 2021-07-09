«كوفيد فيوري» يؤجل «معركة وايلدر»



لندن (رويترز)

قال مصدر قريب من مؤسسة تروج لمباريات ملاكمة اليوم الجمعة، إن المواجهة الثالثة بين تايسون فيوري وديونتاي وايلدر، التي كانت مقررة في لاس فيجاس هذا الشهر، تأجلت بعد إصابة فيوري بكوفيد-19.

وفي مايو قالت مؤسسة توب رانك بوكسينج العاملة في مجال الترويج، إن الملاكم البريطاني فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل، وقع عقداً لمواجهة الأميركي وايلدر للمرة الثالثة في مدينة لاس فيجاس الأميركية في 24 يوليو.

وقال المصدر إن فيوري أصيب بكورونا في وقت سابق هذا الأسبوع، وسيتم تأجيل النزال حتى الخريف.

وكان من المفترض أن يواجه فيوري «32 عاماً» مواطنه أنطوني جوشوا في أغسطس في السعودية، في مباراة على اللقب العالمي الموحد، لكن هيئة تحكيم أميركية أمرت فيوري باللعب في مواجهة وايلدر مرة أخرى قبل 15 سبتمبر المقبل.

والتقى فيوري مع وايلدر «35 عاماً» للمرة الأولى في 2018، وانتزع منه لقب مجلس الملاكمة العالمي خلال مباراة الإعادة بينهما في فبراير 2020، عندما فاز عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة.