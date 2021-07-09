كافنديش يعادل الرقم القياسي في «تور دو فرانس»



لندن (د ب أ

لندن (د ب أ)عادل مارك كافنديش الرقم القياسي في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، من حيث عدد مرات الفوز بالمراحل في السباق، حيث حقق الانتصار 34 في مسيرته في قرقشونة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن كافنديش تعادل مع البلجيكي إيدي ميركس، حيث حقق الفوز متفوقاً على مايكل موركوف، وجاء ياسبر فيليبسن في المركز الثالث في نهاية المرحلة الثالثة عشرة البالغ طولها 220 كيلومتراً من نيم، ليحصل كافنديش على انتصاره الرابع في سباق هذا العام.

وعاد كافنديش «36 عاماً» لمستواه، واستفاد من اختياره غير المتوقع من فريق دكونيك كويك ستيب، حيث بدأ الفوز بجولاته الأولى في السباق منذ 2016، وقال كافنديش عقب الفوز: أنا مرهق للغاية، في هذه الحرارة، في هذه الرياح، تعمقت كثيراً، تعمقت للغاية، زملائي كانوا مذهولين، لا يمكنني أن أصدق هذا.

إذا تمكن كافنديش من الخروج آمناً من مرحلة الجبال المقبلة، سيكون لديه فرصتان للانفراد بالرقم القياسي، البداية ستكون في المرحلة التاسعة عشر والثانية ستكون في اليوم الأخير في شارع الشانزليزيه في باريس.

وشهدت هذه المرحلة انسحاب روجر كلوج وسيمون ياتس بسبب الحادث، الذي وقع قبل ما يقرب من 65 كيلومتراً من النهاية في قرقشونة. وسقط العديد من الدارجين في الحادث بالقرب من أحد الجسور ولم يتمكن الألماني كلوج، لاعب نادي لوتو-سودال، ولا البرياني سيمون ياتس، لاعب تيم بايك من استكمال السباق.

وتقام المرحلة الرابعة من السباق غداً السبت وتبدأ من قرقشونة إلى كويلان وستكون مساحتها 184 كيلومتراً. ويظل السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب، مرتدياً القميص الأصفر، حيث يتصدر الترتيب بفارق خمس دقائق أمام الكولومبي ريجوبرتو أوران.