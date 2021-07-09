تيتي: صيام الأرجنتين عن البطولات لن يؤثر على النهائي

ريو دي جانيرو (رويترز)

قال تيتي مدرب البرازيل اليوم الجمعة، إن فترة صيام الأرجنتين الطويلة عن الألقاب في البطولات الكبرى، والتي وصلت إلى 28 عاماً، لن يكون لها أي تأثير يذكر على مباراة نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بين الفريقين في ريو دي جانيرو.

وسيتقابل العملاقان يوم السبت في استاد ماراكانا، في وقت لا يزال فيه صيام الأرجنتين الطويل عن الألقاب محل جدل في البطولة. ولم يفز الفريق الزائر بأي لقب كبير منذ حصوله على لقب كوبا أميركا في 1993، كما لم يسبق لنجمه ليونيل ميسي الفوز بلقب كبير مع بلاده.

وقال تيتي: هذا شيء من الماضي، لا يمكنك الحكم من خلال الماضي، لم نخسر في آخر بطولتين لكوبا أميركا ونملك إحصاءات أفضل، لكني لا أعتقد أن لها أي دلالة قوية.

والطموحات كبيرة من الطرفين وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لنظيره الأرجنتيني الأسبوع الماضي، إنه يتوقع فوز البرازيل 5-صفر لكن تيتي هون من الأمر.

وقال: نتعامل مع كرة القدم بطريقة مختلفة عن الجماهير ووسائل الإعلام، فيما يتعلق بالتحضير للمباراة والتدريب والتركيز، نركز على أولوياتنا.

وتابع: في بعض الأحيان تكون هذه التصريحات من أجل الاستفزاز وفي أحيان أخرى للدعابة والمرح، وفي بعض الأحيان للتاريخ، وفي بعض الأحيان تسلط الضوء على المواجهات التي خاضها اللاعبون ضد بعضهم البعض على مستوى الأندية، لكن العمل الجاد هو الذي يحسم الأمور والاستعداد يومياً لخوض مباراة جيدة.

وستفتقد البرازيل جابرييل جيسوس للإيقاف، بينما ينتظر الظهير أليكس ساندرو استعادة لياقته كاملة. ولا تزال الشكوك تحيط بالمدافع كريستيان روميرو في صفوف الأرجنتين، بعد أن غاب عن آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

ولم يكشف تيتي عن خططه بشأن التعامل مع ميسي. وقال لصحفي: وضعت الخطة بالفعل لكني لن أكشف عنها، لا يمكننا إيقاف خطورته لكن بوسعنا تقليلها.