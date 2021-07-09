بيريتيني يزيح هوركاش بأول بصمة إيطالية في ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

بات ماتيو بيريتيني أول إيطالي يصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه الجمعة في نصف النهائي على البولندي هوبرت هوركاش 6-3 و6-صفر و6-7 (3-7) و6-4، في بشرى قد تكون سارة لعشاق الآزوري، الذي يستعد لخوض نهائي أمم أوروبا علي ملعب ويمبلي بالتحديد.

واحتاج المصنف تاسعاً عالمياً وسابعاً في البطولة إلى ساعتين و36 دقيقة، لتخطي عقبة هوركاش الذي أقصى الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر من ربع النهائي.

ويلتقي بيريتيني الذي كانت أفضل نتائجه سابقاً في الجراند سلام وصوله إلى نصف نهائي فلاشينج ميدوز عام 2019، الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول وحامل اللقب أو الكندي دنيس شابوفالوف.

ويأمل بيريتيني أن يصبح أول إيطالي يتوج بلقب كبير منذ أندريانو باناتا عام 1976 في رولان جاروس، علماً أن الأخير هو الإيطالي الوحيد المتوج حتى الآن بأحد ألقاب الجراند سلام.

وبيريتيني الذي أصبح أول إيطالي يبلغ نهائي بطولة جراند سلام في فئة الفردي منذ 45 عامًا، هو أيضاً أول لاعب من بلاده يصل إلى نصف نهائي البطولة الإنجليزية منذ نيكولا بييترانجيلي عام 1960.

وقال بعد الفوز: لا املك الكلمات حقًا، أريد بضع ساعات لاستيعاب ما حصل...لا اعتقد أنني حلمت بهذا أبدًا لان الحلم كان كبيرًا للتفكير به.

وتابع: هذا أفضل يوم في مسيرتي وآمل أن يكون الأحد أفضل".

وبعدما هيمن تماماً على المجموعتين الأوليين بكسر إرسال منافسه 5 مرات من أصل ثماني فرص أتيحت له «مقابل فرصتين فقط للأخير لم يستثمر أياً منهما»، وجد بيريتيني منافساً مختلفاً في المجموعة الثالثة، إذ تمكن من مجاراته شوطاً بشوطٍ حتى جره إلى الشوط الفاصل، الذي ضرب فيه هوركاش بقوة وتقدم 4-صفر، قبل أن يحسمه لصالحه 7-3.

لكن بيريتيني استعاد زمام المبادرة في مستهل المجموعة الرابعة، بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً للسير بالمجموعة والمباراة إلى بر الأمان بعدما حسمها 6-4. وقال الإيطالي: أحاول أن أكون الأفضل من كل الجوانب ولكن بعد المجموعة الثالثة، شعرت أنني أستحق الفوز بها لكني خسرتها.

وتابع: قلت لنفسي لا يهم، أشعر أنني اللاعب الأقوى وفي النهاية حققت ما أريد. وكانت الإرسالات الساحقة نقطة قوة بيريتيني كالعادة، إذ حقق 22 منها مقابل 5 فقط لمنافسه البولندي.

كانت مباراة الجمعة الثالثة بين اللاعبين اللذين تواجها للمرة الأولى في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018، حين فاز بيريتيني، قبل أن يرد هوركاش عام 2019 في الدور الأول لدورة ميامي الألف نقطة للماسترز، التي توج بلقبها البولندي هذا الموسم، محرزاً أهم ألقابه حتى الآن، وذلك على حساب إيطالي آخر هو يانيك سينر.

وقبل البطولة الحالية، لم يسبق للبولندي البالغ 24 عاماً أن ذهب أبعد من الدور الثالث في الجراند سلام في مناسبة واحدة فقط عام 2019 في بطولة ويمبلدون بالذات.