إثارة كبيرة في انطلاقة «قاري» رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

دبي (الاتحاد)

شهدت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر في دبي، منافسات مثيرة في اليوم الأول من منافسات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالبدلة وبدون بدلة، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين في ظل مشاركة مميزة لأبرز اللاعبين المحليين والآسيويين من مختلف الفئات والأحزمة والمراحل العمرية.

حضر منافسات اليوم الأول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ومحمد أهلي مدير أول العمليات لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات والبعثات المشاركة.

وتميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بالكثير من الندية والحماس، وشهدت النزالات أداءً مثيراً في فئات الرجال والسيدات وسط تألق لافت للاعبين واللاعبات من أبناء الإمارات الذين نجحوا في تحقيق عدد من الميداليات الملونة والتألق على البساط.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة، الذي خصّص لحاملي الحزام الأزرق في فئات الشباب والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات من دون بدلة لحملة الأحزمة «البنفسجي والبني والأسود» للرجال من فئة الكبار تألق لاعبو ولاعبات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس محققين المركز الأول برصيد 32600 نقطة، وحل فريق «كوماندو جروب» في مركز الوصيف برصيد 24200 نقطة، ثم نادي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 19740 نقطة، وذلك وسط مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات من مختلف آسيا.

وعلى صعيد منافسات من دون البدلة، تمّكن فريق أكاديمية بالمز الرياضية من تحقيق المركز الأول برصيد 5400 نقطة، وحل فريق «كوماندو جروب» في مركز الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ثم أكاديمية الكويت في المركز الثالث برصيد 5000 نقطة.

وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يعزز من أهميتها ومكانتها بالنسبة للمحترفين.

وتقدّم يوسف عبدالله البطران بالشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي وإدارة نادي النصر وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة، مع التأكيد على النجاح في تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد، والالتزام التام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأكّد أن نجاح البطولة هو ثمرة التعاون بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الذي أسّس لأفضل بيئة تنافسية ممكنة، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد رواد تطوير الجو جيتسو على مستوى العالم، من خلال تنظيم بطولات عالمية السمات وبمعايير احترافية على الأصعدة كافة.

وأثنى البطران بشكل خاص على التطور المستمر لأداء لاعبي الأندية المحلية المشاركين في البطولة، موضحاً أهمية الاحتكاك مع لاعبين دوليين وانعكاسه على جودة الأداء وتعزيز الجاهزية والاستعداد لما هو قادم من بطولات وأحداث محلية وعالمية.

من ناحيته قال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إن البطولة تشّكل محطة مهمة ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها الرابطة حول العالم، ولا أدّل على ذلك من المشاركة الكبيرة لمجموعة من أبرز نجوم القارة في المنافسات، وازدياد عدد المتابعين والمشاهدين للمنافسات عبر القنوات المختلفة.

وأضاف البحري أن بطولات الرابطة والبطولات التي تنطلق من أبوظبي إلى العالم أصبحت تمثل الأولوية لدى أفضل اللاعبين في قارات لعالم الخمس، خصوصاً أنها تؤثر كثيراً على مسيرتهم الاحترافية وتمكينهم وتطور أدائهم المستمر، وتحقيقهم للمكانة التي يسعون خلفها.

وتوجه البحري بالشكر اللاعبين والأندية على التزامهم جميعاً بتطبيق البروتوكول الصحي بأعلى درجة من الدقة، متوقعاً أن تكون المنافسة على قدر كبير من الحماس في اليوم الختامي، في الأحزمة من البنفسجي إلى البني والأسود.

وشهدت منافسات اليوم الأول أداءً لافتاً لنجوم الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب ونجحوا في تحقيق مجموعة من الميداليات الملونة، وفي هذا الإطار قالت ميثاء الحمادي لاعبة نادي الجزيرة الفائزة بذهبية البطولة عن فئة الشباب وزن 63 كجم: أشعر بالفخر والسعادة البالغة لتحقيق الميدالية الذهبية والوقوف على منصة التتويج لواحدة من أهم البطولات القارية، وتشريف وطني الحبيب.