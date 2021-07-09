رئيس يويفا: يورو 2020 افتقدت العدالة

لندن (رويترز)

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، اليوم الجمعة، إنه لن يساند إقامة بطولة أوروبا عبر القارة مرة أخرى، نظراً للمتاعب التي تكبدتها المنتخبات والجماهير الزائرة في السفر آلاف الكيلومترات بين المدن المضيفة لحضور المباريات.

وتقام بطولة أوروبا الحالية في 11 مدينة عبر القارة، واستضافت لندن مباراتي قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم الأحد بين إنجلترا وإيطاليا.

ورغم ذلك اضطرت بعض المنتخبات والجماهير للسفر إلى أماكن بعيدة في القارة، مثل باكو في أذربيجان وهو ما يشكل عبئا لوجستياً كبيراً.

وقال تشيفرين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: لو طلبتم مشورتي فإنني لن أساند إقامة البطولة بهذا الشكل مرة أخرى، أعتقد أن التحديات كانت هائلة، لا أعتقد أنه من الصواب أن تسافر بعض المنتخبات مسافة تزيد على عشرة آلاف كيلومترات، بينما تسافر منتخبات أخرى لمسافة ألف كيلومتر فقط على سبيل المثال، إنه أمر يفتقر إلى العدالة بالنسبة للجماهير، بعض الجماهير يتعين عليها السفر إلى روما وبعدها بيومين، يجب أن تكون في باكو في رحلة طيران تستغرق أربع ساعات ونصف.

وتابع: كانت فكرة مثيرة لكن واجهنا صعوبات كبيرة في تنفيذها، أعتقد أننا لن نفعلها ثانية.

ولعبت ويلز مرتين في باكو قبل السفر إلى روما لخوض آخر مباراة لها في المجموعة، وأيضاً إلى أمستردام لخوض دور الستة عشر، وانتقد المدافع كريس جونتر اليويفا بسبب الشكل الحالي للبطولة بعد الخروج.

وستستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024 وستقام المباريات في عشر مدن، وكانت آخر مرة استضافت فيها ألمانيا بطولة كبرى في 2006، حين نظمت كأس العالم.