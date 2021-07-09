ليفربول يستعيد «المصابين»

لندن (د ب أ)

كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مدافعيه فيرجيل فان دايك وجو جوميز، اللذين غابا عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابات، سيشاركان مع الفريق، لدى بدء استعداداته للموسم الجديد عبر المعسكر التدريبي المقرر في النمسا.

كذلك يشهد المعسكر، الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، مشاركة إبراهيما كوناتي الوافد الجديد إلى صفوف ليفربول.

ولم يشارك فان دايك في أي مباريات منذ 17 أكتوبر الماضي حين أصيب أمام إيفرتون، فيما غاب جوميز منذ نوفمبر 2020، على الترتيب، بسبب إصابات خطيرة في الركبة، لكنهما سيكونان ضمن 34 لاعباً بالفريق، الذي لا يزال يفتقد عناصر بسبب المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» وكأس أمم أميركا «كوبا أميركا».

أما كوناتي، الذي انضم للفريق قادماً من لايبزج الألماني مقابل 36 مليون جنيه أسترليني، فسيلتقي زملاءه بليفربول للمرة الأولى خلال المعسكر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

كذلك سيتواجد مع الفريق أيضاً لاعب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان قد انسحب من المنتخب الإنجليزي عشية انطلاق منافسات يورو 2020، بسبب تمزق عضلي في الفخذ، كما يشارك في استعدادات ليفربول 11 لاعباً من أكاديميته.