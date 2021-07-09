56 % من أندية السعودية تستعد للدوري بتغيير الجلد

الرياض (أ ف ب)

يتأهب تسعة مدرّبين لتسجيل ظهورهم الأول مع أنديتهم في الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أتمت أندية دوري الدرجة الأولى تعاقداتها مع الأجهزة الفنية، التي ستشرف عليها في الموسم الجديد 2021-2022، المقرر أن ينطلق رسمياً يوم 12 أغسطس المقبل.

وفرضت المدرسة الأوروبية سيطرتها بواقع 11 مدرباً، اثنان من البرتغال وصربيا ومدرّب من كل من إسبانيا وإيطاليا وألبانيا وبلجيكا وكرواتيا وإنجلترا وسلوفاكيا، فيما حلت المدرسة الأميركية الجنوبية في المرتبة الثانية وبواقع ثلاثة مدربين جميعهم من البرازيل، وأخيراً المدرسة العربية وبواقع مدربين اثنين الوطني خالد العطوي والتونسي محمد الكوكي.

واحتفظت سبعة أندية بمدربيها، حيث قرر النصر استمرار مدربه البرازيلي مانو مينيزيس، الذي تعاقد معه قبل انطلاقة دوري أبطال آسيا ونجح في قيادته لبلوغ الدور ثمن النهائي، فيما جدد الاتحاد عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، بعدما قاده للمركز الرابع في الدوري، بعد أن كان يصارع من أجل البقاء في الموسم قبل الماضي.

وتمسّك الاتفاق والفتح والتعاون بمدربيهم، الوطني خالد العطوي والبلجيكي يانيك فيريرا والإنجليزي نيستور إل مايسترو توالياً، بعد النتائج الجيدة التي حققها كل منهم خلال منافسات الموسم المنصرم.

وتمسّك ضمك بمدربه الكرواتي كرشيمير ريجيتش وجدّد عقده بعدما أنقذه من الهبوط وسجل معه نتائج مميزة، في حين كافأ الطائي مدرّبه التونسي محمد الكوكي بالاستمرار وجدد عقده لموسم آخر، بعد أن أعاده لموقعه الطبيعي بين الكبار اثر غياب طويل.

ومع أن البرتغالي جوزيه مورايش نجح مع الهلال في التتويج بلقب الدوري، إلا أن الإدارة قررت عدم التجديد له، وتعاقدت مع مواطنه ليوناردو جارديم الذي سجل نجاحات عديدة مع موناكو الفرنسي قبل ثلاثة مواسم.

وفضَّل الأهلي والشباب والرائد الاستعانة بمدربين من الدوري المحلي، فتعاقد الأول مع الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد السابق، فيما تعاقد الثاني مع البرازيلي بيريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي، الذي حقق مع فريقه السابق كأس الملك، أما الثالث فتعاقد مع الأسباني بابلو ماتشين، الذي أشرف على العين في الموسم الماضي.

ولم يختلف الحزم والفيحاء العائدين مجدداً لدوري الأضواء بعد موسم واحد من الغياب، عن الأهلي والشباب والرائد، حيث استعانا بمدربين سبق لهم العمل في الأندية السعودية.

تعاقد الأول مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو الذي أشرف على النصر ثم الاتفاق عام 2019، بينما تعاقد الثاني مع الصربي فوك راشوفيتش الذي تولى قيادة الدفة الفنية في الفيصلي عام 2018.

وتعاقدت أندية الفيصلي والباطن وأبها، مع مدربين لم يسبق لهم العمل في منطقة الخليج، فاستقطب عنابي سدير الإيطالي باولو تراميتساني، ووقع «السماوي» مع الصربي نيناد لالاتوفيتش، في حين جلب زعيم الجنوب السلوفاكي مارتن شيفيلا.