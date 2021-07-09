«المفوضية الأوروبية» تساند إيطاليا في النهائي القاري

بروكسل (رويترز)

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، تتمنى فوز إيطاليا على انجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الأحد المقبل.

ورداً على سؤال عن الفريق الذي تشجعه فون دير لاين الألمانية في النهائي، قال المتحدث: قلبها مع المنتخب الأزرق «إيطاليا» ولذا فإنها ستشجع إيطاليا يوم الأحد.

وستقام المباراة النهائية بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي في استاد ويمبلي اللندني الأحد المقبل.

وعادة ما يمتنع مسؤولو المفوضية الأوروبية عن إعلان مواقف وطنية، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جعل فون دير لاين تعلن تأييدها لإيطاليا إحدى الدول المؤسسة للاتحاد.