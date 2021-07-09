موسيماني يطالب بالتركيز على مواجهة المقاصة

القاهرة (د ب أ)

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، جلسة حماسية مع لاعبيه قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش، استعداداً للمباراة المقررة أمام مصر المقاصة بعد غد الأحد، والمؤجلة من المرحلة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن موسيماني طالب لاعبيه خلال الجلسة، بضرورة التركيز في مواجهة المقاصة ضمن رحلة الفريق للدفاع عن لقب الدوري، بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي، خصوصاً وأنها المباراة الأخيرة قبل أن يفتح الفريق ملف نهائي أفريقيا، والذي يخوضه الأهلي يوم 17 من شهر يوليو الجاري، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب 2 / صفر أمس الخميس، ويسعى لمواصلة عروضه القوية في الدوري عبر مواجهة المقاصة في السويس. واكتفى الجهاز الفني بإجراء تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وبعض التدريبات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

بينما خاض الرباعي سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن حالة حارس المرمى علي لطفي مطمئنة وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة.

وكان لطفي قد اشتكى من ألام في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب، ولا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.