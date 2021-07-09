لقاء موناكو الماسي.. النخبة في الاختبار الأخير قبل «الأولمبياد»

موناكو (أ ف ب)

يمثّل لقاء موناكو الماسي في ألعاب القوى, فرصة أمام العدائين والرياضيين للقيام بتجربة أخيرة، قبل انطلاق مسابقة أم الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية في 30 من الشهر الحالي، حيث تبرز مواجهات نارية على مضمار الإمارة.

يشهد سباق 100 م منافسة مثيرة بين الثلاثي الأميركي المتأهل إلى الأولمبياد، بقيادة تريفون بروميل صاحب أفضل توقيت هذا العام مع 9.77 ثانية، والجنوب أفريقي أكاني سيمبين الذي حطّم الرقم القياسي في القارة الأفريقية الثلاثاء (9.84 ث)، بالإضافة إلى الكندي أندري دو غراس صاحب برونزية ألعاب ريو دي جانيرو عام 2016.

وستكون الأنظار مسلّطة على النروجي الرائع كارستن فارهولم الذي حطم الرقم القياسي في سباق 400 م حواجز، الصامد من أولمبياد عام 1992 بحوزة الأميركي كيفن يونج. وسجل فارهولم، بطل العالم في النسختين الأخيرتين في لندن 2017 والدوحة 2019، 46.70 ثانية في لقاء أوسلو بالأوّل من يوليو الحالي ماحياً رقم يونج السابق (46.78 ث).

وكان من المنتظر أن يواجه فارهولم منافسه الرئيس الأميركي راي بنجامين، لكن الأخير فضّل الخلود إلى الراحة بعد مشاركته في التجارب الأميركية وعدم مغادرة الولايات المتحدة على مقربة من الألعاب.

وسيكون فارهولم مرشحا بقوّة لإحراز المركز الأول، ويبقى السؤال ما إذا كان سيحاول تحطيم رقمه القياسي الشخصي.

وقال فارهولم الخميس: تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي كان يملكه كيفن يونج جعلني أتنفس الصعداء، ملاحقة هذا الهدف كانت طويلة، لكن لا تزال هناك أشياء يمكن تحسينها، آمل ألا أكون قد خضت السباق المثالي حتى الآن وانتظر الكثير من سباق موناكو الجمعة.

ويأمل النروجي الآخر ياكوب اينجيبريجستن حامل الرقم القياسي الأوروبي في سباقي 1500 م و5 آلاف م، في فرض نفسه في المسافة الأولى، لكنه سيواجه منافسة قوية من الكيني تيموثي شيرويوت، الذي فشل في التأهل إلى الألعاب الأولمبية في التجارب الوطنية بشكل مفاجئ بحلوله رابعا.

وبعد أن تفوّق على جوشوا شيبتيجي في سباق 10 آلاف م في فلورنسا في 10 يونيو، يريد النروجي توجيه رسالة إلى منافسيه قبل انطلاق مسابقة ألعاب القوى الأولمبية بثلاثة أسابيع. في المقابل، تأمل الفنزويلية يوليمار روخاس تحطيم الرقم القياسي العالمي في الوثبة الثلاثية، الموجود في حوزة الأوكرانية إينيسا كرافتس.

وكانت يوليمار اقتربت بفارق 6 سنتيمترات عن رقم كرافتس في 22 مايو الماضي، وتأمل في أن تصبح أول رياضية تتخطى حاجز الـ6 أمتار في هذا الاختصاص، وتقول في هذا الصدد: أنا في أفضل فورمة لي في مسيرتي، علماً بأن الرقم القياسي قدره 15.50 وصامد منذ عام 1995 في بطولة العالم في جوتبورج السويدية.

وكانت روخاس اكتفت بالميدالية الفضية في ألعاب ريو قبل 5 سنوات. وستختبر العداءة الهولندية سيفان حسن بطلة العالم عام 2019، والتي ستشارك في سباقي 5 آلاف م و10 آلاف م في ألعاب طوكيو، سرعتها في سباق 1500 م في مواجهة البطلة الأولمبية الكينية فايث كيبييجون، بعد أن تفوقت عليها أيضاً في فلورنسا الشهر الماضي.