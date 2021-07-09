«شعلة الأولمبياد» تصل طوكيو في «موكب الصمت»

طوكيو(أ ف ب)

حزينة هي صورة وصول الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة، مع إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع، الذي أقيم في ملعب خال، بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب، بمنع الجماهير في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الألعاب المقرّرة في 23 الشهر الحالي، وصلت الشعلة إلى المكان المخصص لها، في فانوس وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي.

وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والسلطات المحلية، أعلنوا مساء الخميس، قرار حظر الجماهير المحلية حضور المسابقات الرياضية في العاصمة، مقابل السماح لعدد محدد بالحضور في منشآت خارج طوكيو، على غرار مقاطعة فوكوشيما.

قرار المنع سيجعل من العرس الرياضي للألعاب الأولى في التاريخ الأولمبي، التي تقام بقسم كبير منها خلف أبواب موصدة. وتزامن حظر الجماهير مع قرار الحكومة اليابانية بتمديد حالة الطوارئ الصحيّة، وهو رابع تمديد منذ بداية انتشار الجائحة، في طوكيو حتّى 22 أغسطس المقبل، علماً أن الألعاب ستنتهي في 8 منه.

وكان من المتوقع أن تشعل مسيرة الشعلة الأولمبية الحماس في قلوب الجماهير، ولكن تمّ منع المواكبة الجماهيرية في العديد من المقاطعات، وفي طوكيو أيضاً في الأرخبيل، لتحلّ بدلاً منها احتفالات لإضاءة الشعلة بشكل رمزي من دون جماهير.

وفي حفل بسيط خلا من الاستعراضات التي رافقت الاحتفالات على مرّ تاريخ هذه الألعاب، واكب وصول الشعلة الأولمبية خمسة عازفين عزفوا الألحان الجذابة، تحت سقف يحميهم من رذاذ المطر أمام الإعلاميين وحفنة من الرسميين، وأمام مدرجات خالية في الاستاد الأولمبي في كومازاوا في الضاحية الجنوبية للعاصمة، والذي بُني خصيصاً لاستضافة أولمبياد طوكيو 1964.

قالت كويكي: أنا سعيدة لاستقبال الشعلة الأولمبية مع هذا التراث الذي نبرزه بفخر عندنا وفي الخارج. غير أن حاكمة طوكيو التي أدخلت إلى المستشفى مؤخراً بسبب الإرهاق، سعلت ثلاث مرات خلال خطابها المقتضب ومرات عدة لاحقاً.

وكانت كويكي اعتبرت الخميس أن إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة هو أمر "يُدمي القلب"، وطالبت السكان متابعة الألعاب من منازلهم "بطريقة آمنة".

وضمن السياق ذاته، شدّد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ، على ضرورة "منع تفشي العدوى مرة جديدة في جميع أنحاء اليابان، نظراً إلى تأثير المتغيرات الجديدة". ويمثل المتحور الجديد "دلتا" نسبة 30% من الحالات الإيجابية الجديدة في الأرخبيل.

وفي وقت تعتبر اليابان من بين الدول التي نجحت نسبياً في الحدّ من تفشي الجائحة، مع تسجيل رسمياً أقل من 15 ألف حالة وفاة منذ أوائل عام 2020، إلا أن برنامج اللقاحات لم يفعّل سوى بدءاً من مايو الماضي.

ولم يتلقَ سوى ما نسبته 15% من السكان اللقاح حتى الآن، فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب متحوّر "دلتا" بموجة جديدة يمكن أن تُرهق الجسم الطبي.

عبّر العديد من الرياضيين المتوقع حضورهم إلى طوكيو عن امتعاضهم وخيبة أملهم مما يحصل، على غرار لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس الذي فضّل "رمي المنشفة"، مستخدماً أسلوب الاستسلام في لعبة الفن النبيل الملاكمة.

ولم تسلم اليابان من انتقادات من "داخل البيت الواحد"، حيث اعتبرت بعض الصحف المحلية على غرار صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية الجمعة، أن المنع شبه التام للجماهير لن يكفي من أجل الحدّ من الموجة الجديدة لـ "كوفيد-19" في الأرخبيل.

وانتقدت صحيفة "أساهي" التي تنتمي إلى يسار الوسط، بعدما طالبت بإلغاء الأولمبياد في نهاية مايو الماضي، الحكومة بسبب "استعمالها للقوة"، في إشارة إلى تنظيم الألعاب رغم الانتقادات.