عبيد مفتاح: الخروج من «عباءة الأندية» في مصلحة السلة

علي معالي (دبي)

طالب عبيد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية بمزيد من الاهتمام العام بلعبة كرة السلة، مناشداً بالخروج من عباءة الأندية وخدمة المنتخبات في المقام الأول، وأن يتم وضع مصلحة اللعبة بشكل عام للنهوض بها وليس مجرد صراع بين أنديتنا.

أكد عبيد مفتاح نجم كرة السلة السابق على وجود مشكلة بالفعل في اللاعب المواطن، واصفاً الوضع الحالي بأن هناك «نُدرة» في خامة اللاعبين المواطنين، وبالتالي فإن استمرار وجود ثنائي أجنبي في أنديتنا في الموسم الجديد أمر مهم للغاية.

وقال: هناك أندية لديها كم هائل من اللاعبين المواطنين ولكن في الوحدة وبعض الأندية الأخرى الوضع مختلف، وكنت أتمنى أن يتم السماح للاعب فوق الـ30 عاماً بحرية الانتقال حتى تستفيد الأندية من هذه الخامات المتوفرة في بعض الأندية.

وأضاف: وجود أجنبي واحد فقط لن يذهب بمستوى اللعبة إلى مكان بعي،د وبالتالي فإن قرار اتحاد السلة بناء على موافقة الجمعية العمومية الأخيرة كان مناسباً للغاية.

وأكد مفتاح أن هناك أندية بالدولة تدفع مبالغ خيالية في استقدام اللاعب الأجنبي، وقال: دورينا مع كل التقدير له ليس مطلوباً به هذه الأسعار المبالغ فيها، ولكنها اختيارات أندية، ونحن في نادي الوحدة نتعاقد مع لاعبين أجانب بمستوى جيد، وبمقابل بسيط للغاية، ونحقق الاستفادة منهم ويصل عقد اللاعب الأجنبي بالوحدة مثلاً ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دولار، وليس 30 أو 40 ألف دولار مثل أندية أخرى.

