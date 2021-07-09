«صيفنا سعادة» يدشن الفعاليات الرياضية بتسجيل المشاركين

عجمان (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» تدشين الموقع الإلكتروني للبرامج الصيفية، وبدء التسجيل للمشاركين، تمهيداً لانطلاق الحدث في نسخته الثانية صباح الأحد وحتى 19 أغسطس المقبل.

ويحظى البرنامج الصيفي برعاية ودعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إثر النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، بدعم وإشراف من سموه ومتابعته المباشرة.

وتتصدر الأنشطة والبرامج الرياضية جدول فعاليات البرنامج بـ6 فعاليات ومسابقات متنوعة، هي برنامج اللياقة البدنية وسيكون الاشتراك فيها مفتوحاً للجميع، ومسابقة ألعاب إلكترونية «بلاي ستيشن»، ويشارك فيها 240 متسابقاً، وبرنامج تعليم التايكواندو، ويستقبل فيها 50 مشاركاً، وبرنامج تدريب على السباحة، ويستقبل نفس العدد 50 مشاركاً، ومسابقة للتعليق الرياضي فئة الكبار ويشارك فيها 32 متسابقاً، وأخيراً مسابقة جديدة في الرماية، وهي فعالية جديدة هذا العام لم تكن موجودة في نسخة العام الماضي.

وأوضح أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة أن سمو ولي عهد عجمان أكد ضرورة استمرار الأنشطة والبرامج الصيفية في النسخة الثانية والارتقاء بمستوى ونوعية البرامج، وليس الكم وذلك بإيمان سموه من أثرها في تعزيز سعادة مجتمع إمارة عجمان ودولة الإمارات بصورة عامة، وتوفير جودة الحياة للفئات الشبابية المختلفة والتأثير الأمثل في استغلال أوقات الفراغ بشكل أكبر بالنظر إلى الظروف الصحية المرتبطة بكوفيد- 19.

ونوه الرئيسي إلى أن البرامج تركز على تنمية مهارات وقدرات الشباب ومواهبهم الإبداعية، بعدما شهدت النسخة الماضية مشاركة مجموعة من الشباب على مستوى المنطقة الخليجية وتمكنوا من حصد الجوائز خلال البرامج المتنوعة إلى جانب المشاركة الفاعلة من الفئات المختلفة في المجتمع على نحو يؤكد رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف الإيجابية لفئات المجتمع من خلال البرامج التي يتم تنفيذها.

وأكدت أحلام السويدي رئيس اللجنة الإعلامية أن البرنامج الصيفي يضم الجوانب الترفيهية والرياضية والثقافية والعلمية والدينية وتطوير الذات إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي لإبراز البرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من خلال الترويج بوضع خطة دقيقة لضمان تغطية كل البرامج والورش، والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة في المجتمع.

وقالت: المشاركة من خلال «إنستغرام» و«يوتيوب»، وهناك قناة خاصة بالبرامج وعلى مستوى الوسائل الإعلامية المختلفة والقنوات والإذاعات والصحف، وسيتم الإعلان عن مفاجآت عدة بأساليب مختلفة تساعدنا على توفير الأهداف المطلوبة وتنفيذ برامج ومسابقات متنوعة.