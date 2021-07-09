راشد بن حمدان يحفز الجميع في قلعة «العميد»

دبي (الاتحاد)

قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، بزيارة مقر النادي مساء أمس «الخميس»، وكان في استقباله مجلس إدارة النادي ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، والعاملون في النادي.

تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد صدور قرار تعيين الشيخ راشد بن حمدان رئيساً لنادي النصر، وقد حرص الحضور على الاحتفال بقرار التعيين بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، حيث قاموا بالتهنئة بالثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، متمنين له السداد والتوفيق.

والتقى رئيس النادي ، مجلس إدارة شركة الكرة، وأكد لهم ثقته ودعمه الكامل لمجلس إدارة الشركة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل المزيد من الجهد من أجل إعلاء راية نادي النصر في كل المحافل.

كما طالب رئيس النادي لاعبي الفريق الأول بمضاعفة الجهود خلال فترة الإعداد للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل «العميد» لتحقيق انطلاقة جيدة مع بداية الموسم الرياضي المقبل، مؤكداً توفير كافة أنواع الدعم والمساندة للنادي، ولشركة كرة القدم مشدداً على أن الموسم المقبل يتطلب بذل مجهود أكبر، وتركيزاً مضاعفاً من اللاعبين والجهازين الإداري والفني من أجل المنافسة على كافة البطولات، والظهور بالشكل الذي يليق بعراقة وقيمة نادي النصر مهد كرة القدم في دولة الإمارات.