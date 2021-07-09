جائزة يورو 2020 إلى الخدمات الصحية

لندن (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية في إنجلترا اليوم الجمعة، أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم يعتزمون التبرع بالجائزة المالية للفريق، لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية «إن.إتش.أس»، وذلك في حالة التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد غد الأحد.

وأوضحت التقارير أن المنتخب الإنجليزي سيحصل على نحو 6. 9 مليون جنيه أسترليني «2. 13 مليون دولار»، في حالة الفوز على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في لندن بعد غدٍ الأحد.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي قد بدأوا التبرع بأموال المباريات لصالح هيئة الخدمات الصحية في العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، حيث تتبقى بعض التفاصيل منها المتعلقة بالجوانب الضريبية.