«شارة محمد بن زايد» للهجن.. «الدماني» بطل «الحقايق»

أبوظبي (الاتحاد)

كسبت «الدماني» لسالم راشد الدرعي «ناموس» الشوط الأول والخاصة بفئة الحقايق، والتي أقيمت صباح اليوم على أرضية ميدان الوثبة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني لشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، ويشهدها 30 ميداناً في الدولة.

واستطاعت «الدماني» أن تنهي مسافة 3 كلم في شوط الحقايق الأبكار بزمن قدره 4:21:98 دقيقة، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان طار «الأطلس» لهادف عفصان المنصوري بالمركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 4:24:44.

وفي الشوط الثالث فازت «هملولة» لأحمد عبيد مبارك الكتبي بالمركز الأول، وأنهت مراحل السباق في زمن قدره 4:21:7، وفي الشوط الرابع حلق «عزام» لخميس راشد الكتبي مع المركز الأول وبزمن قدره 4:25:25، وخطفت «اليافل» لعزيز عبدالله الشريفي المركز الأول في في الشوط الخامس، وأنهت المسافة في توقيت بلغ 4:30:89 دقيقة.

وفي الشوط السادس فاز «شاهين» لحمد سعيد بن سندية المنصوري بالمركز الأول وبزمن بلغ 4:32:5، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «مشهورة» لغدير عوض راشد النيادي لتكسب ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 4:25:20.

وأهدى «شاهين» مالكه محمد سعيد بن سندية المنصوري ناموس الشوط الثامن بعد وصوله في المركز الأول وبزمن بلغ 4:26:04، وفي الشوط التاسع كسبت «الشاهينية» لسعيد حمد راعي راعي قحير الدرعي المركز الأول وبزمن قدره 4:28:24 دقيقة.

وفي آخر أشواط منافسات الأسبوع الثاني كانت «الشاهينية» لمحمد سعيد بن سندية المنصوري على موعد مع المركز الأول والناموس، بعد أن قطعت مراحل الشوط في توقيت قدره 4:18:99، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.