كاسيميرو: «التانجو» أكبر من ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

عندما سئل نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة خلال مؤتمر صحفي حضره قبل المواجهة الكبرى بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أميركا المقرر إقامته مساء السبت على ستاد ماراكانا، قال: منتخب الأرجنتين كبير وهو ليس ميسي فقط، وهناك أكثر من لاعب يثير قلقنا في هذا المنتخب، صحيح إن ليو هو رمانة ميزانه، إلا إنه ليس اللاعب الوحيد الذي يُخشى منه في هذا الفريق.

وأضاف كاسيميرو: لقد تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية بفضل الجهود الجماعية للفريق ككل وليس بالمهارة الفردية لميسي وحده.

وعلق قائلاً: الأرجنتين منتخب قوي، ولديه الكثير من اللاعبين على أعلى مستوى ، ولا يتعلق الأمر بلاعب واحد فقط.

وتابع: نحن نعرف مهارة ميسي كلاعب كبير، ولكن علينا أن نعمل ألف حساب للفريق ككل وأن نحترمه، ومن الخطأ اختزال منتخب «التانجو» في ميسي ولاوتارو مارتينيز ولا ينبغي التركيز عليهما وحدهما.. صحيح أنهما لاعبان من الطراز الأول، ولهما مكانتهما على الساحة الدولية، إلا أنني أرى أن منتخب الأرجنتين وصل إلى المباراة النهائية في البطولة بفضل الفريق ككل، وبجهود جميع لاعبيه.

واختتم كاسيميرو كلامه عن منتخب الأرجنتين بقوله: نحن نحترم الجميع، وإذا كان ميسي يعجبني جداً، إلا أنه ليس وحده منتخب الأرجنتين، مثلما أن القوة الدفاعية لمنتخب البرازيل ليست هي كاسيميرو فقط.