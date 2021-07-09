الخيول تتنافس على كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك في إسبانيا غداً

سان سباستيان (الاتحاد)

توجت المهرة «كونسيدر زيز» بطلة لكأس الوثبة في تكساس بأميركا أمس، فيما يستضيف مضمار سان سباستيان في إسبانيا، غداً «السبت» فعاليات كأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويسعى الجواد «بالعزم» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مايكل فورست، لاقتناص لقب سباق كأس زايد «قوائم» لمسافة 1600 متر في مواجهة 4 خيول في السباق البالغ جائزته 16,000 يورو. ويتنافس كل من «تباشير» لشادويل، و«اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ جائزته 8,000 يورو.

وعودة إلى سباق الوثبة والذي أقيم بمضمار هيوستون بارك بتكساس، تفوقت «كونسيدر زيز» لمالكها كري ران إنتربرايز، بإشراف تولي رهوندا، وقيادة خوسية اوليفو، بفارق 2,5 طول عن «هاي منتنانس» بقيادة أف راميرز، وسجلت البطلة 1:20:90 دقيقة.

ومن جهة أخرى يجتذب مضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية غداً، 7 خيول في سن 3 سنوات فما فوق تتنافس في كأس الوثبة ستاليونز، ضمن المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأبرز المرشحين «سكورشيد»، الفائز في أول ظهور له قبل أسبوع على نفس المضمار والمسافة، ويقوده الفارس ديفيد مارتن، وتنافس للمدرب إيتون أيضاً المهرة «دريم» بقيادة الفارس بابلو فلورس في مشاركتها الثانية، وهي الأخت الشقيقة للمهر «سكورشيد».

ويمثل إسطبل المدرب إيتون أيضاً «أر بي هاشتاك» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية»، ويقوده الفارس بيدرو تيريرو في مشاركته الثانية، فيما يقود كريستوبال هيريرا الجواد «ريتش ويسكي» المنحدر من نسل «ذا ريتشي»، بإشراف المدرب هوارد روبن.

وينافس على لقب السباق البالغ جائزته 12.000 دولار، «بوكيت روكيت» ابن «مجد العرب»، بقيادة أتش هيريرا، وبإشراف أبل بورج، إلى جانب رفيق إسطبله «مكاريوس» بقيادة ليونيل كماشو فلورس، ويكمل القائمة «مونشوت» بقيادة جي توريس.

ورحب دكتور كوري سولتاو، رئيس رابطة السباقات العربية في كاليفورنيا، بعودة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، وكان المهرجان راعياً ثابتاً لسباقات كاليفورنيا للخيول العربية منذ عام 2011، وستقام أولى السباقات الثلاثة في السلسلة بمضمار بليزنتون.