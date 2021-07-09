«الأبيض الأولمبي» مع عُمان والهند وقيرغيزستان في تصفيات آسيا

طشقند (الاتحاد)

سُحبت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، حيث أسفرت عن وجود منتخبنا الأولمبي في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين، بحيث ضمت منطقة الغرب والجنوب والوسط 23 منتخباً ، في حين ضمت مجموعة منطقتي الشرق وآسيان 19 منتخباً.

في منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

نتائج القرعة كاملة:

الغرب

- المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا.

- المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال.

- المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف.

- المجموعة الرابعة: السعودية، بنجلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان.

- المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان.

وستقام التصفيات، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل بنظام التجمع ، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من الإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.

ويستهل منتخبنا مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم 27 أكتوبر، فيما يواجه منتخب الهند يوم 29 أكتوبر، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة شقيقه المنتخب العُماني يوم 31 أكتوبر.