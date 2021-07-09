«ثروة صغيرة» في انتظار برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يحصل نادي برشلونة الإسباني على مبلغ معقول من المال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نظير مشاركة لاعبيه مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن برشلونة سيتلقى مبلغ يصل إلى 6و2 مليون يورو من اليويفا كتعويض عن مشاركة لاعبيه في البطولة.

وأضاف الموقع أن الاتفاق الذي تم بين اليويفا والرابطة الأوروبية للاعبين ينص على إن كل نادٍ يحصل 9 آلاف يورو يومياً عن كل لاعب يمثل منتخب بلاده في البطولة، ولمدة الـ14 يوماً التي تسبق انطلاق أول مباراة فيها.

ولن يشارك أي لاعب من برشلونة في المباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا على ملعب ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، لأن سيرجيو بوسكيتس وبيدري وجوردي ألبا وإيريك جارسيا، خرجوا جميعاً مع منتخبهم الإسباني من نصف النهائي، وكذلك خرج برايثويت مع منتخب الدنمارك من نفس الدور.

أما الثلاثي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وكليمان لينجلي فقد خرجوا مع منتخب «الديوك» من دورالـ16، وهو نفس ما حدث للهولنديين فرانك دي يونج وممفيس ديباي مع منتخب بلادهم.

وأوضح تقرير الموقع إن الاتفاق بين اليويفا والرابطة الأوروبية للاعبين لا يطبق إلا على اللاعبين الذين انضموا إلى أنديتهم اعتباراً من شهر يوليو 2019، وأن نادي برشلونة من حقه أن يطلب تعويضاً حده الأقصى 20 ألفاً 584 يورو يومياً بالنسبة لحالة عثمان ديمبلي الذي أصيب خلال البطولة، وهذا يعني إن «البلاوجرانا» سيحصل على أكثر من 5و2 مليون يورو، وبالتحديد 6و2 مليون يورو، في حالة ثبوت صحة كلام الجهاز الطبي لبرشلونة بخصوص المدة التي استغرقها ديمبلي في التأهيل من الإصابة.

واختتم الموقع تقريره بقوله: إنها ثروة صغيرة لن يلفظها النادي الكتالوني في هذه الأيام الصعبة التي يواجه فيها أزمة مالية طاحنة.