«مسابقات اليد» تعتمد ترتيبات الموسم الجديد

رضا سليم (دبي)

أنهت لجنة المسابقات باتحاد اليد كافة الترتيبات للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 3 سبتمبر المقبل بالجولة الأولى لدوري الأقوياء بمشاركة 9 فرق فقط بعد اعتذار الوحدة والظفرة عن عدم المشاركة في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتم إصدار المواعيد النهائية للدوري والتوقفات خلال الأيام المقبلة.

وأكد داود مليح رئيس لجنة المسابقات أن الاتحاد حرص على تقليل التعديلات في الجدول باعتماد التوقفات الخاصة بالمنتخب، والذي يستعد خلال الفترة المقبلة للبطولة الآسيوية للرجال والمؤهلة لكأس العالم 2023 في السويد وبولندا، وهي البطولة التي ستقام مطلع العام المقبل.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مع لجنة المنتخبات لربط روزنامة الموسم الجديد مع أجندة المنتخب من معسكرات ومباريات ودية والمشاركة في بطولات حتى موعد البطولة الآسيوية.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات لجأت هذا الموسم لإقامة كأس نائب رئيس الدولة من البداية للنهائية من دون لعب عدد من المباريات وتأجيلها بعد ذلك وقال: إقامة البطولة من الجولة للأولى للنهائي أمر حرصنا على تطبيقه، وفي السابق كانت تقام عدة جولات ثم تتوقف البطولة ويتم استكمالها في توقفات الدوري ولكن الموسم الجديد سيبدأ بالدوري ومن بعدها كأس نائب رئيس الدولة خلال فترة البطولة الآسيوية ثم استكمال الدوري وبعدها كأس رئيس الدولة البطولة الختامية للموسم، كما حدد موعد مباراة السوبر بين الشارقة والجزيرة يوم 9 سبتمبر المقبل المقبل.

وأوضح أن لجنة المسابقات لديها مرونة في التعامل مع الأجندة الخارجية، وسواء تأجيل بطولة أو تقديم أخرى على مستوى الأندية أو المنتخبات.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة كان قد أعلن عن توقيت النسخة الـ24 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للرجال، والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 27 يونيو من العام المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب 2022»، المقرر إقامتها في وقت لاحق من العام المقبل في السعودية، إلا أن الاتحاد لم يحدد مكان إقامتها حتى الآن.