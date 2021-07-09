محمد علي: «مراقبة» الوصل حفزتني للعب في صفوفه

مراد المصري (دبي)

أكد الحارس محمد علي، المنضم هذا الصيف إلى صفوف الوصل، قادماً من نادي العروبة، أن رصد المدرب والطاقم الإداري له في المباريات وتواجدهم على أرض الميدان وعن قرب رغم لعبه مع فريقه في دوري الدرجة الأولى جعله يتحفز من أجل الانضمام إلى الفريق الذي يفتخر بحمل ألوانه حالياً رغم علاقته مع العروبة النادي الذي نشأ فيه.

وتحدث اللاعب مع «الاتحاد» خلال ظهوره في تدريبات الوصل التحضيرية للموسم الجديد، وقال: وصلت إلى هذا المكان ومنذ اليوم الأول الجميع لم يقصر معي من لاعبين وطاقم، وشعرت مباشرة بالانسجام والتأقلم هنا.

واعترف الحارس بأن المنافسة ستكون قوية في الموسم المقبل لكسب مقعد أساسي في التشكيلة في ظل وجود حميد عبدالله وإبراهيم عيسى، وقال: التحدي أمر جميل للحراس ولكل مجتهد نصيب، في النهاية يجب أن يتواجد حارس واحد في المرمى خلال المباراة، وأتمنى التوفيق للجميع بيننا.

وكشف الحارس عن تفاصيل انضمامه إلى الوصل، وقال: في البداية كان هناك تواصل مبدئي، لكن المدرب والطاقم الإداري كان يحضر إلى المباريات التي أخوضها مع العروبة وهو ما حفزني أكثر لتقديم المزيد من المستويات القوية مع تركيزي مع العروبة على قيادته للصعود، وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى بالمقام الأول.

وأضاف: الانضمام إلى الوصل مصدر فخر بالنسبة لي، ومحطة أتطلع من خلالها لتحقيق المزيد خلال مسيرتي، وبنفس الوقت كان لي الشرف أن ألعب مع نادي العروبة الذي تأسست فيه ومضيت من خلاله نحو الاحتراف.