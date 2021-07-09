الظفرة يدشن برنامج إعداده بقيادة قويض

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يجري فريق الظفرة لكرة القدم غداً «السبت»، الفحص الطبي للاعبيه، بملعبه الفرعي بمنطقة الزعفرانة في أبوظبي، تمهيداً لبداية الإعداد للموسم، وذلك تحت إشراف المدرب السوري محمد قويض.

وتستمر التدريبات حتى 19 من الشهر الجاري، يمنح بعدها إجازة لـ3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل أن يستأنف الإعداد من جديد بمعسكر داخلي يتوقع أن يكون في جبل علي بدبي.

وتعيد قيادة قويض الذي أنهى الموسم الماضي على رأس الإدارة الفنية للفريق، سيناريو الإعداد للموسم الماضي عندما استكمل تحضيرات الفريق عقب رحيل الصربي فوك رازوفيتش الذي انتقل حينها لتدريب الوحدة، وقاد قويض الظفرة بالجولة الأولى من كأس الخليج العربي، قبل أن يسلم المهمة للصربي الصربي أليكساندر فيسيلينوفيتش، الذي تمت إقالته لاحقاً، ليكمل قويض الموسم مدرباً للظفرة.

وستكون مهمة قويض مؤقتة أيضاً، حيث ينتظر أن يشرع النادي في البحث عن مدرب جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليقود الفريق في الموسم الذي ينطلق 19 أغسطس المقبل.

والمعروف أن مجلس إدارة نادي الظفرة تم إعادة تشكيله مطلع الشهر الحالي، وسيجتمع خلال الأسبوع المقبل لتوزيع مناصبه وتكوين مجالس إدارة شركاته.

وكان الظفرة قد جدد عقد مسلم فايز فقط، بينما ينتظر عدد من اللاعبين حسم ملفاتهم إما بالتجديد أو المغادرة، بينما تنتظر شركة كرة القدم الجديدة مهمة التعاقد مع 3 محترفين أجانب بجانب السنغالي ماكيتي ديوب، الذي ينتهى عقده في يونيو المقبل.