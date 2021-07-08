«مونت كارلو» يدشن مونديال الراليات 2022

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الخميس، أن رالي مونت كارلو العريق، سيشكل باكورة جولات بطولة العالم للراليات في العام المقبل، وسيقام في 23 يناير.

وبحسب روزنامة موقتة صدرت عقب انعقاد المجلس العالمي لـ "فيا" في موناكو، سيلي رالي الإمارة، الذي يقام جنوب شرق فرنسا، رالي السويد في 27 فبراير.

ومن المرجح أن يتم تنظيم 13 جولة عالمية كحد أقصى في عام 2022، مع التأكيد على إقامة الجولات التالية من دون تحديد مواعيدها، وهي: البرتغال، إيطاليا، كينيا، اليابان، إسبانيا، إستونيا واليونان.

وأكد "فيا" أن الجولات الأربع المتبقية ستحدد لاحقاً.

وسيشهد عام 2022 حقبة جديدة من سيارات "وورلد رالي كار"، التي ستتزود بمحركات هجينة، وضمن هذا الإطار كشف فريق "أم سبورت" الخميس عن سيارته فورد بوما رالي 1 بروتوتايب التي ستحل بدلاً من فورد فييستا الحالية.

في المقابل، أكد الصانعان تويوتا وهيونداي البقاء في البطولة للعام المقبل.