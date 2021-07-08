أتلتيكو مدريد يكافئ بطل الدوري

مدريد (رويترز)

قال أتليتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مدربه دييجو سيميوني سيستمر مع الفريق، بعدما وقع عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات عقب قيادته للقب الدوري للمرة الثانية تحت قيادته.

وفاز سيميوني، الذي تولى تدريب أتليتيكو في 2011، بثمانية ألقاب حتى الآن مع فريق العاصمة الإسبانية، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ النادي.

وقال أتليتيكو في بيان: مع تمديد هذا العقد، سنواصل مشروعنا المثير مع دييجو بابلو سيميوني، أخبار رائعة لعائلة أتليتيكو. ولم يتوقف الأمر عند تمديد عقد سيميوني بل وافقت إدارة النادي على تمديد عقود أربعة أعضاء من طاقم سيميوني المساعد، أوسكار أورتيجا وبابلو فيرسيلون ونيلسون فيفاس وهرنان بونفيتيني، عقودهم أيضاً حتى 2024.

وتحت قيادة الدولي الأرجنتيني السابق، تنافس أتليتيكو باستمرار مع العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى بصمته على الصعيد الأوروبي. وفاز أتليتيكو بالدوري الأوروبي في 2012 و2018 وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016 وخسر في المرتين أمام منافسه المحلي ريال مدريد.

واقتنص أتليتيكو لقبه 11 للدوري والأول منذ 2014 وحصد 86 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني. وقاد سيميوني لاعب وسط أتليتيكو السابق «51 عاماً» الفريق في 527 مباراة وفاز بنسبة 60% منها, مقابل خسارة %.