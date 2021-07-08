«ثلاثية» لخيول الإمارات في أول أيام مهرجان جولاي

محمد حسن (دبي)

حققت خيول الإمارات ثلاثية مستحقة خلال فعاليات اليوم الأول من مهرجان جولاي، بمضمار نيوماركت، والتي جاءت عبر نجمي جودلفين "يبير"و"باث أوف ثندر"، والمهر "بعيد" لشادويل.

وافتتح الثلاثية "يبير" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، بعد أن أظهر قدرات تحملية في سباق البحرين تروفي للفئة الثالثة، الذي امتد لمسافة ميل وخمسة فيرلونج، حيث نجح في توسيع الفارق مع منافسيه، لينهي المنافسة بشكل قوي متقدماً بفارق 2.5 طول عن الوصيف "مندوب" لشادويل، مسجلاً زمناً قدره 2:29:15 دقيقة.

ونجح الجواد «بعيد» بإشراف وليام هجاس وقيادة جيم كرولي، في الحفاظ على سجله الخالي من الخسائر خلال ثالث مشاركة له، بعدما توج بلقب سباق سيسل ستيكس ليستد لمسافة الميل "قوائم"، متفوقاً على الوصيف "ماكسيمال" بفارق أربعة أطوال، ومسجلاً زمناً قدره 1:35:95 دقيقة.

واختتم "باث أوف ثندر" الثلاثية الإماراتية والحفل بالفوز بلقب الختام على لقب سباق جون جيري هانديكاب لمسافة الميل، وأكمل ثنائية للمدرب أبلبي والفارس دويل. وقطع المسافة بزمن وقدره 1:36:81 دقيقة.