بليسكوفا وبارتي إلى النهائي الأول في ويمبلدون

لندن(أ ف ب)

تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة عشرة الخميس، للمرة الأولى في مسيرتها إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة بنتيجة 5-7 و6-4 و6-4.

وتلتقي بليسكوفا مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، الفائزة في نصف النهائي الآخر، على الألمانية أنجيليك كيربر بطلة 2018 بنتيجة 6-3 و7-6 (7-3)، والتي تخوض بدورها أول نهائي لها في البطولة الإنجليزية.

وكسرت بليسكوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً النحس الذي رافقها في النسختين الأخيرتين على الملاعب العشبية، حيث لم تتمكن من تجاوز الدور ثمن النهائي، في حين بلغت نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2016.

بدأت سابالينكا المباراة منهية المجموعة الأولى لصالحها 7-5 بعدما كسرت ارسال منافستها.

وردت بليسكوفا التحيّة بكسر إرسال البيلاروسية للمرة الأولى في المباراة، في الشوط الخامس من المجموعة الثانية لتتقدم 3-2، لتفوز لاحقاً 6-4.

ومع بداية المجموعة الثالثة الحاسمة كررت بليسكوفا الأمر ذاته، وكسرت إرسال منافستها وتقدمت 2-صفر وثم 4-3 و5-3. وقاومت سابالينكا للبقاء في أجواء المباراة والبطولة، ففازت بإرسالها واقتربت 4-5، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لصالح بليسكوفا، التي حسمت المجموعة لصالحها وبالتالي المباراة.