ميلان يضم تونالي حتى عام 2026

روما (أ ف ب)

أعلن نادي ميلان ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي الخميس، التعاقد مع لاعب الوسط ساندرو تونالي بموجب صفقة لفترة خمسة أعوام، بعدما لعب الأخير في صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من بريشيا.

وقال ميلان في بيان: بعدما شارك تونالي في 37 مباراة في الموسم الماضي، سيتابع ارتداء قميص روسونيروي حتّى 30 يونيو 2026".

وحقق اللاعب الواعد ابن الـ21 عاماً والذي دافع عن قميص منتخب بلاده في 4 مباريات دولية، حلم طفولته بالانضمام إلى فريق مثله الأعلى لاعب الوسط الدولي السابق والمدرب الحالي جينارو جاتوزو، الذي كان استقال من مهامه الفنية مع فيورنتينا بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه.

وتأخر تونالي الذي يلعب كوسط مدافع في فرض نفسه أساسياً، ليصبح الخيار الثالث للمدرب ستيفانو بيولي خلف الغاني فرانك كيسييه والجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبحسب الصحافة الإيطالية، صبّ عدم تألق تونالي في مصلحة ميلان، الذي تمكن من فرض شروطه خلال عملية التعاقد وخفض القيمة السوقية للاعبه، مستغلاً بند الأولوية، حيث من المرجح أن يكون قد وصلت قيمة الصفقة إلى حوالي 20 مليون يورو، مع المبلغ المدفوع للإعارة في الموسم الماضي، فيما كان بريشيا يطالب بحوالي 35 مليوناً.