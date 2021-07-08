فيراتي يتحدث عن حلم ينتظر الحقيقة

روما (رويترز)

قال ماركو فيراتي لاعب وسط إيطاليا اليوم الخميس، إن الفوز على إنجلترا في ويمبلي في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، يوم الأحد، سيكون حلماً تحول إلى حقيقة، مضيفاً أن فريقه سيدخل المباراة بدون أي رهبة.

وصعدت إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا لأول مرة في تاريخها بالفوز 2-1 على الدنمارك بعد وقت إضافي في ويمبلي يوم الأربعاء، وستواجه الآن منتخب إيطاليا الذي تغلب بركلات الترجيح على إسبانيا في نفس الملعب يوم الثلاثاء.

وفازت إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت في 15 من آخر 17 مباراة خاضتها على ملعب ويمبلي في كل المسابقات، وسجلت 46 هدفاً واستقبلت خمسة، لكن هذا السجل لا يخيف فيراتي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: شاهدنا المباراة أمام الدنمارك وكانت إنجلترا في غاية القوة، وتملك لاعبين من أصحاب المهارات الفنية العالية، يستحقون الظهور في النهائي في ملعب يعرفونه جيداً، سيكون حلماً تحول إلى حقيقة لو فزنا عليهم في عقر دارهم.

وأضاف: اعتدنا اللعب في أجواء مشابهة، تمنحنا القوة والدافعية، لا نهاب شيئاً وسعداء بمواجهتهم وسيكون نهائياً تاريخياً. وأجواء ملعب ويمبلي مألوفة لمنتخب إيطاليا، حيث فاز على النمسا بعد وقت إضافي في دور الستة عشر، هناك قبل عبور بلجيكا في ميونيخ، وبعدها الفوز على إسبانيا.