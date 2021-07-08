مورينيو يحدد مهمته مع روما في 3 كلمات

روما (أ ف ب)

أكد المدرب البرتغالي الجديد لنادي روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو أن هدفه الرئيسي هو بناء فريق قويّ على المدى البعيد، مشيراً إلى أن "الألقاب ستأتي لاحقاً".

وقال مورينيو الذي قدمه فريق العاصمة إلى وسائل الإعلام رسمياً الخميس: أنتم تتحدثون عن الألقاب، ونحن نتحدث عن الزمن، المشروع، العمل، الألقاب هي مجرد كلمات، وعود سهلة، الألقاب ستأتي، لكن النادي لا يريد نجاحات معزولة، يريد الوصول إلى مكان ما والبقاء فيه.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة سابقة ناجحة في إيطاليا على رأس الجهاز الفني لنادي إنتر، وقاده إلى إحراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا عام 2010).

وتم التعاقد مع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، مدرباً لروما في الرابع من مايو، بعقد لمدة ثلاثة مواسم ليحل بدلاً من مواطنه باولو فونسيكا.

وكان روما احتل المركز السابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن مورينيو وعد بتحسين مركزه بالقول: نريد بناء شيئاً ما يستمر طويلاً، لقد تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة وأنا أقول ذلك لأنني متأكد أن تراكم الخبرات مفيد جداً في هذه المهنة.

في المقابل، أكد المدير العام في روما البرتغالي تياجو بينتو "لقد قمنا بدراسة حاجات الفريق وسنملك فريقاً جديراً بمورينيو".