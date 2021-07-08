بارتي تفتح صفحة في «تاريخ ويمبلدون»

لندن (أ ف ب)

بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها الخميس في نصف النهائي على الألمانية أنجيليك كيربر بطلة 2018 بنتيجة 6-3 و7-6 (7-3).

وتلتقي ابنة ال25 عاماً في النهائي المقرر السبت الفائزة من المواجهة الثانية في دور الأربعة بين التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة والبيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة.

ولم يسبق للأسترالية الفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها حتى الآن «رولان جاروس عام 2019»، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنجليزية وذلك مرة واحدة فقط من أصل أربع مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية (من دون حسبان التصفيات). ورأت بعد خروجها منتصرة من مواجهتها الأولى مع كيربر منذ 2019، حين منيت أمام الأخيرة في دور المجموعات لكأس هوبمان بهزيمة ثالثة من أصل خمس مواجهات بينهما «قبل اليوم»، أنها إحدى أفضل المباريات في مسيرتي وذلك لأني أنجي كيربر دفعتني إلى أقصى الحدود».

وقالت بارتي، القادمة من مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة، إنها»فخورة جداً بنفسي وسأفعل كل شيء السبت من أجل الفوز بالبطولة، لأن خوض هذا النهائي سيكون أهم تجربة في حياتي.

وتأمل بارتي أن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب ويمبلدون منذ إيفون جولاجونج عام 1980، فيما توقف مسعى كيربر لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية بعد 2018، حين توجت بلقبها الكبير الثالث والأخير على حساب الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز في ثاني مشاركة لها في النهائي (خسرت عام 2016 أمام سيرينا).

ويعتبر الوصول إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الرابعة تقدماً هاماً بالنسبة لكيربر، لاسيما إذا ما قورنت هذه النتيجة بخروجها هذا الموسم من الدور الأول لبطولتي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس.